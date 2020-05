Um momento de publicação independente: Os Tigres

Apresenta-nos a tua publicação.

Os Tigres são um grupo de oito amigos que gostam de aventuras. Por isso, estão sempre a meter-se em sarilhos, mas, com amizade, conseguem ultrapassar as dificuldades e acabar o dia sempre em grande! Numa aventura “aérea”, vão ter que utilizar todo o seu engenho para ultrapassar este desafio.

Quem são os autores?

O autor sou eu, Flávio C. Almeida, e as minhas publicações são lançadas por um selo editorial próprio, FA - Ed. Autor. Falando um pouco sobre mim, tenho formação em artes gráficas e marketing, com várias participações em concursos, eventos e publicações de banda desenhada a nível nacional e internacional, tendo como destaque três prémios para melhor autor.

Do que quiseste falar?

Esta é uma adaptação da minha primeira banda desenhada a um concurso, no Moura BD 98, com o tema Aviação. É também uma homenagem nostálgica à minha infância, amigos e aventuras vividas.

Tens ou conheces uma publicação recente que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

Está disponível em formato físico e digital, a preto e branco, com 32 páginas. O formato físico tem o tamanho de 150x210 (ISBN 9780244841805), enquanto o digital pode ser encontrado em vários formatos ebook, como epub, pdf ou mobi (ISBNs 9780244541804, 9780244841799).

Foto Flávio C. Almeida

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Onde está à venda e qual o preço?

A edição impressa tem um preço de 10,90 euros e a edição digital de 2,99 euros. Pode ser encontrado em várias lojas e nas principais livrarias especializadas online, para enumerar algumas: Amazon, Leya, Wook, Fnac, Bertrand, Lulu, Bubok e Google Play.

Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

Sempre gostei de banda desenhada, comprei a minha primeira BD ainda andava na escola primária e desde então a ligação a esta arte só foi aumentando e nunca parou. Para mim, sempre foi um sonho e objectivo lançar um livro de banda desenhada próprio e este é já o segundo.

Mais populares A carregar...

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Recomendo O Lusitano, de Bruno Matos. É um webcomic sobre um super-herói português e o autor já lançou uma edição impressa.