Carrosséis arrumados e sem farturas: a vida (parada) dos feirantes de diversões

Luís Mateus é fotógrafo profissional e natural de Pedrógrão Grande, “a capital dos feirantes das diversões itinerantes”. Num ano normal, começariam agora os meses de maior trabalho, mas também esta é uma actividade que se viu obrigada a parar. Depois do cancelamento de “todas as feiras e romarias”, este sector enfrenta dificuldades. “As famílias estão paradas e sem rendimentos e eu tentei fazer este trabalho com eles para os poder ajudar e para dar alguma visibilidade” ao problema.

As fotografias aqui apresentadas foram tiradas no início de de Maio, na zona de Pedrógão. O fotógrafo afirma que estas são empresas familiares, "muitas delas passam de pais para filhos", o que faz com que estejam muitos agregados totalmente dependentes do negócio.

“Como as empresas são pequenas, e muitos dos trabalhadores são sócios gerentes”, a situação de layoff não se aplica à maioria dos casos. Sem perspectivas de trabalho para o futuro, e a prever uma paragem de mais de um ano, "muitos estão a tentar enveredar por outras áreas e arranjar empregos temporários", em busca de soluções. Este projecto fotográfico surge também como uma alternativa para Luís Mateus pois também ele, que trabalha "na área dos casamentos", está sem actividade.

Para lá da ligação com Pedrógão Grande, também a ligação de família surgiu como motivação para o projecto: "O meu avô tinha carrosséis e eu próprio também tenho uma costela desta área". Luís Mateus quer alargar o trabalho a mais zonas do país e continuar a sua missão de fotografar e documentar as difuldades destas famílias.