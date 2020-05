Os números da covid-19 não justificam tanto medo

Eu percebo a necessidade de ter cuidados. Percebo que não se deixem as pessoas ir para a rua de qualquer maneira. Percebo que se façam alertas, que se estabeleçam regras, que se recomende prudência – percebo até que se exagere um pouco na retórica. Não percebo, contudo, que se continue a alimentar um discurso escusadamente medroso, cheio de cenários catastróficos, quando o número de mortos e de doentes internados que temos neste momento em Portugal com covid-19 pura e simplesmente não o justificam. Pior: a diminuição contínua do R0 e do número de infectados pode parecer uma boa notícia à primeira vista, mas para quem acredita que a imunidade de grupo é o nosso melhor caminho, ela tem tudo para ser uma má notícia no futuro.

Continuar a ler