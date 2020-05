Proíbo que me chamem “idosa"

As línguas que falamos e a linguagem que usamos não são meros instrumentos. Uma língua diz um mundo, uma maneira de o ver e de estar nele com os outros. Por isso, as mudanças de linguagem são tão significativas da evolução das sociedades e das relações sociais. Venho, assim, apoiar inteiramente o que Esther Mucznik escreveu anteontem no PÚBLICO sobre o insuportável paternalismo, condescendência e comiseração contidos na expressão os “nossos idosos”.

Tenho 70 anos, sou saudável, estou activa como investigadora, leio, estudo, faço ginástica, convivo com a família e os amigos, tenho saído todos os dias para beber a bica à porta dos cafés da minha zona e fazer caminhadas no maravilhoso Monsanto. Isto é ser “idoso"? Marcelo Rebelo de Sousa é “idoso"? Francisco Louçã é “idoso"? E até Jerónimo de Sousa, gostaria ele que lhe chamassem “idoso"? O Papa Francisco é “idoso"? A resposta, em parte, está em que “os lares estão cheios de idosos”. Dá que pensar. Paremos com os anátemas e sejamos capazes de diferenciar.

Teresa Seruya, Lisboa

Crise política

Crise política? O país necessita de uma crise política? Com que fim? Serve a quem? Qual o seu custo em termos de juros da dívida? Fico perplexo ao observar a direita, a esquerda e a Presidência da República – esta imiscuindo-se nos assuntos do Governo - a tecer uma crise política, quando agora não há nada que o justifique. Lamentável! Como cidadão acuso-os e responsabilizo-os do que daí resultar de danoso para todos.

Alberto Eleutério Diniz, Figueira da Foz

Saara Ocidental

Colaboro na área do ensino superior com a Universidade de Tifariti, nos campos de refugiados do Saara Ocidental em Tindouf, no Sudoeste da Argélia. Em Fevereiro visitei a região de Tifariti, na Zona Libertada do Saara Ocidental, junto à Mauritânia, no âmbito das minhas actividades de professor. O Reino de Marrocos, depois da invasão de 1975, continua a ocupar mais de dois terços do Saara Ocidental, a última colónia de África tal como é reconhecida pelas Nações Unidas. Em Tifariti pernoitei junto a um dos quartéis da MINURSO, a Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental. A situação está num total impasse enquanto Marrocos continua a explorar os ricos recursos do subsolo saraui. Estive junto ao muro de mais de 2000 km construído por Marrocos, que separa as zonas libertadas e ocupadas do Saara Ocidental, uma das zonas mais minadas do mundo. Como fui professor na Universidade Nacional de Timor Lorosa'e penso que os casos de Timor e do Saara são idênticos, duas grandes violações da legalidade internacional e dos direitos humanos de todo um povo. Os campos de refugiados de Tindouf são dos mais próximos de Portugal. A França e a Espanha - ironicamente a potência colonizadora e que mais se deveria preocupar em levar a cabo o processo de descolonização - constituem os grandes apoiantes internacionais do governo de Marrocos e da ocupação.

Augusto Joaquim de Carvalho Lança, Beja