Morreu Julio Anguita, líder histórico espanhol da Esquerda Unida

O líder histórico do partido de esquerda espanhol Esquerda Unida (IU), Julio Anguita, morreu este sábado em Córdova, aos 78 anos.

O político morreu às 11 horas no hospital Rainha Sofia de Córdova, onde tinha sido internado há uma semana depois de sofrer uma paragem cardíaca em casa.

Nestes sete dias, Julio Anguita esteve internado em estado crítico na unidade de cuidados intensivos.

Conhecido em Espanha como ‘o califa vermelho’, pelos resultados eleitorais que obteve em Córdova, cidade de que foi presidente da câmara entre 1979 e 1986. Nos seus últimos anos, Anguita apoiou a aliança da IU com o emergente partido populista Podemos, que conquistou o poder em 2019 ao entrar no actual governo de coligação com o Partido Socialista dos Trabalhadores de Espanha (PSOE).

Julio Anguita apareceu pela última vez em público há menos de duas semanas, a 4 de Maio, num vídeo divulgado na internet em que fazia um apelo à serenidade e racionalidade em plena pandemia de covid-19.

“Nestes momentos de crispação, é necessária serenidade, reflexão e ponderação. O amanhã vai ser definido pela forma como vamos sair do hoje”, disse.