Criança francesa morre depois de ser diagnosticada com “sinais da doença Kawasaki”

Um rapaz de nove anos, de Marselha, terá morrido, a 8 de Maio, da doença de Kawasaki, síndrome inflamatória ligada ao novo coronavírus que ainda é um mistério para a comunidade científica, avançou o The Guardian. Autoridades de saúde francesas afirmaram que o óbito não foi totalmente relacionado com a síndrome, mas que é uma causa provável.

Pensa-se que o rapaz foi a primeira vítima da doença em França e apenas a segunda na Europa, depois de um adolescente ter morrido da mesma doença em Londres, na semana passada.

A criança foi internada no hospital de Marselha a 2 de Maio, tendo os médicos diagnosticado com escarlatina. Fabrice Michel, o chefe do serviço de urgência para crianças do hospital de Marselha, disse à agência de notícias AFP que as análises ao sangue revelaram que o rapaz tinha estado em contacto com o coronavírus, sem, no entanto, apresentar sintomas.

“Quando admitido, apresentava sinais clínicos comparáveis aos da escarlatina. Foi visto por um pediatra experiente, tendo-lhe sido prescrito um tratamento correspondente aos sinais clínicos”, disse Michel. A criança foi então enviada para casa porque não apresentava “sinais de estar gravemente doente”.

Porém, mais tarde, no mesmo dia, o rapaz foi levado para o hospital La Timone. Neste hospital os médicos perceberam que não se tratava de escarlatina. No La Timone foi admitido nos cuidados intensivos e diagnosticado com "sinais da doença Kawasaki”.

A criança morreu seis dias depois, a 8 de Maio, com lesões cerebrais causadas por um ataque cardíaco.

Segundo as autoridades de saúde francesas, existem, possivelmente, 144 casos da rara doença de Kawasaki no país, a maioria na área parisiense. Destes, mais de metade testaram positivo para a covid-19. A investigação, em França, sugere que a síndrome surgiu em média cerca de quatro semanas após as crianças terem sido infectadas pelo novo coronavírus.

Nas últimas semanas foram diagnosticados 230 casos suspeitos de síndrome inflamatória multissistémica em crianças na Europa. Em Itália, um grupo de médicos identificou dez​ casos desta doença inflamatória desde que a pandemia da covid-19 teve início na região da Lombardia, no Norte do país. Os detalhes desta investigação foram publicados​ na revista científica The Lancet.

Em Portugal, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que Portugal “está muito atento” e a trabalhar de perto com as unidades pediátricas sobre a doença de Kawasaki. A criança portuguesa que tinha sintomas semelhantes a esta rara síndrome recuperou.