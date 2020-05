Já há projecto para restaurar o painel de Vasco Berardo na Cruz de Celas, em Coimbra

Desde a viragem do milénio que o painel de azulejos que Vasco Berardo desenhou para o Largo da Cruz de Celas, em Coimbra, está a cair aos pedaços. O conjunto que ilustra várias cenas da vida do vizinho Mosteiro de Celas teve uma instalação deficiente, agravada pela ausência de manutenção desde 1991. As amplitudes térmicas a que o painel de 40 metros quadrados está sujeito não têm ajudado e as dúvidas sobre a responsabilidade do restauro também não. Mas agora há um projecto estimulado pela Associação Vasco Berardo (AVB) para devolver as peças em falta a este trabalho do pintor, escultor, medalhista e ceramista conimbricense que morreu em 2017.

