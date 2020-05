Cuizeat, as receitas saudáveis à distância de um click

Num só local online é possível ter acesso a “receitas saudáveis, um mercado de produtos frescos, biológicos e de produtores locais, e cabazes feitos de acordo com as necessidades alimentares de cada um”, refere a Cuizeat em comunicado. Dá para quem não gosta de cozinhar, mas também para quem quer simplificar e não quer pensar em receitas, listas de compras ou filas de supermercado.

Nesta “mercearia online inteligente”, há um plano de refeições desenvolvido em conjunto com nutricionistas, chefs e bloggers de comida, com receitas que vão da bebida de curcuma às rodelas de chèvre panadas com framboesas, passando pelos noodles de arroz com beringelas, tomate e tomilho, pelas pataniscas de legumes ou pelo tofu à Brás. A lista é variada e abrangente, integrando opções para refeições de várias dietas (baixas calorias, paleo, bio, mediterrânea), a sós ou acompanhados.

Cada receita vem com uma lista de ingredientes, que podemos adicionar, num só click, a um carrinho de compras, com a particularidade de optimizar as quantidades: “jamais os produtos serão duplicados desnecessariamente se as quantidades nas receitas não o justificarem”, asseguram.

Além das receitas, o site tem também um mercado, cabazes e uma secção dedicada às dicas dos Experts.

A Cuizeat faz a recolha dos ingredientes junto dos 30 produtores locais e 90 marcas nacionais associadas, e a respectiva entrega no domicílio (por enquanto, o serviço está disponível nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto).