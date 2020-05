Portugal prepara-se para ir “para fora cá dentro”

E, de repente, tudo do avesso. “Tínhamos preparado um barómetro que indicava que 2020 ia ser o melhor ano turístico de sempre”, diz Jorge Costa, do IPDT. Ia ser divulgado em Março com a revista – que, afinal, vai sair por estes dias. “Tivemos que repensar textos e fazer novo barómetro, se não ia parecer o Inimigo Público”, ironiza o responsável da empresa de consultoria turística que desde 2006 produz estudos sobre o mercado português.

Por causa da covid-19, este não vai ser o melhor ano de sempre, mas o “melhor destino do mundo por três anos consecutivos” (como sublinha o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo) mantém as suas infra-estruturas intactas, tudo está no terreno à espera dos turistas de fora, contando com os turistas portugueses. “Poderemos vir a ter um movimento grande dos próprios portugueses a visitar Portugal… Regiões menos conhecidas, regiões mais conhecidas, acho que vamos ter resultados”, acredita Luís Araújo.

“Acreditamos primeiro na recuperação do mercado interno, sobretudo, e o interno alargado, a Península Ibérica. Depois virão as viagens de proximidade”, afirma Sérgio Guerreiro, também do Turismo de Portugal. E “acreditamos que é a grande oportunidade para o interior aparecer como destino de eleição, num primeiro momento, pelo menos”, continua. Levar o turismo ao interior já tem sido, afirma, uma das prioridades da estratégia do Turismo de Portugal nos últimos anos. “Foram criadas dezenas de projectos”, explica, “no enoturismo, cycling, walking, experienciação da natureza, rotas temáticas à volta da cultura e elementos históricos nos quais o interior é bastante rico.” Numa altura em que o distanciamento social é a norma, os turistas “hão-de preferir espaço menos denso”, acredita.

Tal não significa, contudo, que as pessoas “não vão continuar a procurar os destinos tradicionais de férias, de praias”, nota Luís Araújo, “e a terem direito a eles”. “O que notamos, e algumas regiões já nos deram sinal disso, é que também estão a procurar lugares mais reservados, mais introspectivos”, afirma, “e no interior também há praias, fluviais”. E tal até poderá levar ao surgimento de novas experiências, produto de parcerias, dentro do sector do turismo ou até com outros sectores. “Por exemplo”, explica, “aquilo a que chamamos redes colaborativas, do turismo industrial a produtos novos ou menos conhecidos como a EN2, das aldeias do xisto e históricas a produtores tradicionais ou produtos locais”. “Já vínhamos sentindo um crescimento, mas creio que agora vai aumentar bastante”, considera.

Jorge Costa também defende a necessidade de “criar novos produtos e novas experiências”, sejam elas associadas à montanha, ao campo, à praia, ao mar e até às cidades que, aconselha, “devem reorganizar-se no novo paradigma de distanciamento físico e de protecção necessárias para que as pessoas possam andar livremente na rua”. O nosso portefólio de produtos e serviços é “muito rico”, mas “passa muito pela quase separação do turismo praticado no interior e litoral”.

Há, explica, a tendência de criação de corredores de visita para o interior, algo que se deveria inverter, e o “novo normal” poderá ser um empurrão. “Parte do que era o turismo interior tem características como a baixa densidade social, experiência de natureza mais isolada”, expõe, “e creio que parte destes elementos terá que passar a comandar a definição de produtos de city break, short break e mesmo de sol e mar”. Neste sentido, preconiza a inversão da estratégia dos “corredores turísticos”: mais do que o interior ser complementar, o interior ser quase central nas visitas, com o litoral e as cidades a serem os complementos. “O interior está sedento disso, tem baixa concentração de pessoas e muito para oferecer em termos de natureza", resume.

Por enquanto, sublinha Luís Araújo, o papel de Portugal enquanto destino turístico é adaptar-se “para dar resposta às necessidades novas, que podem ser mais imediatas, mas também podem ser a mais longo prazo”. Nos dias que correm, questões de segurança e de limpeza “são pontos fundamentais” para recuperar a confiança de turistas, sejam nacionais ou internacionais. Daí, continua, a importância do selo Safe&Clean, uma declaração voluntária de compromisso de que as empresas vão cumprir os requisitos de segurança e higiene definidos em conjunto com entidades representativas das várias áreas do sector - e paralela à regulamentação que o Governo tem vindo a produzir para as várias áreas do turismo. “Ajuda a passar uma mensagem de confiança, de que o país está coordenadamente a tomar iniciativas que minimizem os riscos de insegurança.”

É uma das imagens que tem ajudado a consolidar a imagem de Portugal no estrangeiro e é a melhor promoção do destino que pode ser feita, enquanto se trabalha “em incógnitas” no que ao mercado internacional diz respeito, sobretudo. Afinal, justifica Luís Araújo, “o turista português conhece o destino, sabe a oferta turística que tem, o quão boa é e isso é metade do caminho” - e em relação às questões mais prementes levantadas pela pandemia, da segurança e da confiança sanitárias, “não há turista que tenha mais confiança, até porque acompanha todos os dias a evolução da pandemia no país”.

Enquanto o mundo não abre, (re)descobrir Portugal Têm vocação para trota-mundos, mas, por agora, o mundo delas cabe em Portugal. As agências de viagens de aventura de Portugal não ficaram paradas e decidiram avançar pelos caminhos de Portugal, com os seus líderes de viagem. Aqui ficam algumas sugestões. Retiros e trilhos Foi a lógica do “vá para fora cá dentro”, conta Inês Miranda, que levou a Magellan Route, actividade orientada, desde o início, “para fora das fronteiras nacionais”, a arregaçar mangas depois de a pandemia ter levado à suspensão de todas as viagens internacionais que tinha planeadas - Nepal, Terra Santa e Irão. “Aderimos com entusiasmo à perspectiva de contribuir para a exploração e promoção das oportunidades incríveis que Portugal oferece para o turismo e o lazer”, diz Inês, “enquanto portugueses conhecemo-las bem”. Assim, e mantendo o ADN da agência, a Magellan Route vai este ano apostar em retiros temáticos - “relacionados com a literatura, a gastronomia, o mindfulness, entre outros” - e subir ao Pico, vai explorar a Costa Vicentina e a Rota Algarviana e percorrer a ecovia que liga o Minho ao Atlântico. E, assim que as condições de segurança sanitária para as viagens internacionais estiverem repostas, voltarão, “com alegria”, ao Irão, Uzbequistão, Israel/Palestina e Jordânia e inaugurarão um roteiro no Nepal (que inclui uma vertente de voluntariado) e na Birmânia. magellanroute.com Microviagens e caminhadas Por enquanto, as viagens internacionais da Papa-Léguas estão em “terreno de ninguém” - na página de Internet deles, por exemplo, destaca-se o Sri Lanka, ida marcada para Julho: estão, diz Artur Pegas, “a acompanhar e monitorizar diariamente a situação sanitária dos países-destino, a abertura de fronteiras sem necessidade de quarentena e a reabertura dos voos para os destinos onde operam”. Estão, porém, a preparar também o lançamento em breve de “uma série de novas viagens em espaço europeu” e “viagens maiores” por Portugal - por agora, têm já online um vasto conjunto de propostas de “microviagens” (fins-de-semana) e actividades pedestres pelo país (uma delas já esgotada: a caminhada nocturna pelo Parque Natural da Arrábida em noite de eclipse lunar, a 5 de Junho). A partir de 29 de Maio (fim-de-semana de “gargantas e glaciares da serra da Estrela” e caminhada pelos cumes de Sintra) e até 5 de Dezembro a Papa-Léguas vai ainda à Costa Vicentina, às serras do Açor (e ao Piódão), Amarela, de Montejunto, da Freita e Arada, sobe às Terras Altas de Castro Laboreiro e passa pelo Vale do Bestança (Cinfães do Douro). Vai ainda passar a fronteira para um trekking na Costa da Morte - Caminho dos Faróis. Para viagens mais longínquas (e longas) estão já confirmadas, por exemplo, ao Japão (1 de Novembro) e ao Chile e Bolívia (14 de Novembro). papa-leguas.com “Volta a Portugal em 100 dias” A Fotoadrenalina, agência especializada em viagens fotográficas, carregou a fundo na ambição e preparou, literalmente, 100 dias de viagem pelo país - ilhas incluídas. A volta começa a 13 de Junho, em Chaves, e a ideia é “ir descendo a EN2, com desvios para o interior e litoral, apanhando natureza, aldeias e cidades, incluindo Porto e Lisboa”, até Faro. Cada dia, assegura Vítor Costa, terá “um programa diferente, sempre ao ar livre”. “Em montanha, por trilhos, passadiços ou por ciclovia”, descreve, mas também “à conquista de castelos e muralhas, à descoberta de miradouros e ruas escondidas das grandes cidades”. Assegura ainda “mergulhos em cascatas, praias fluviais e na costa atlântica” e promete “o pôr do sol no local mais bonito” da zona onde estiverem. “Viajar com a Fotoadrenalina sempre foi uma experiência de sentidos”, refere Vítor Costa, “além de fotográfica”. “Vamos não só para ver, mas também para provar os sabores de cada região, ouvir para apreender novas culturas e sentir, mesmo que agora não possamos tocar. Essa experiência que temos pelos cinco continentes por onde viajamos, queremos agora reproduzir no nosso país. Apenas muda o cenário”. A participação pode ter várias modalidades - o programa vai estar na íntegra online a partir do dia 20 de Maio. fotoadrenalina.com. Trekking nos Açores (e Espanha) Açores e Espanha (Picos da Europa e Pirenéus) - estas são as duas direcções para onde vai apontar a bússola da Nomad nas próximas viagens a saírem para o terreno (Agosto e Setembro). Sempre a caminhar - são viagens de trekking, sublinha Tiago Costa, “que, pela sua natureza, têm a vantagem de se realizarem em ambientes naturais, longe de aglomerados de pessoas e ao livre, o que as favorece nesta fase em que ainda será necessário atender a alguns requisitos de distanciamento social”. O facto de serem nos Açores, “território nacional”, e Espanha, “para onde a deslocação das pessoas se realiza em carro próprio”, deverá, considera “trazer alguma tranquilidade acrescida”. A Nomad pretende retomar a sua actividade pela Europa (Balcãs, Roménia e Islândia estarão entre as primeiras) e só mais tarde para fora do continente - neste caso, as restrições de viagem deverão demorar mais tempo a ser levantadas, acredita Tiago, além de que há que analisar as questões “de exigência de quarentena à chegada aos destinos” e esperar que “estabilizem as regras para os voos”. nomad.pt