Quando a arte de trazer por casa vai parar ao rótulo de uma garrafa

A casa Niepoort lança mais um desafio a quem está por casa. Desta vez, o convite é para pintar uma versão do rótulo da garrafa de vinho Nat Cool, naquela que é a primeira edição do concurso internacional Nat Cool Art.

Definido pelo conceito “fresco, funky e cool”, o vinho servirá de inspiração para as propostas artísticas a apresentar, tomando o rótulo como tela. “Para mim, fazer vinho é uma arte, e como tal, faz todo o sentido envolvermos as pessoas na sua expressão artística. Este concurso não é mais do que a apropriação de cada um sobre o Nat Cool. Para que este vinho seja ainda mais pessoal”, refere Dirk Niepoort, proprietário da marca.

A ideia nasceu com o rótulo que o designer Francisco Providência criou para as garrafas de Drink Me, a primeira referência do universo Nat Cool. Nele, figurava apenas a impressão de um olhar e espaço em branco, convidando ao desenho espontâneo de rabiscos e mensagens à medida da imaginação de cada um. Cumprindo a tradição de cartazes promovidos pela casa, o concurso pretende pôr no papel o espírito da marca: um vinho natural, leve e elegante, “com orgulho e sem elitismos”.

As obras de arte deverão ser enviadas até 31 de Maio (máximo de três trabalhos por pessoa, em tamanho A4), para o e-mail [email protected]. Quem não tiver uma garrafa à mão pode descarregar o rótulo no site. O autor da proposta que melhor traduz o espírito da casa receberá um prémio de 500 euros em vinhos Niepoort e terá o seu rótulo colado nas garrafas da próxima edição limitada de Nat Cool.