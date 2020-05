O “puto maravilha” quebrou o gelo no regresso da Bundesliga

Houve distanciamento social nos bancos de suplente, evitaram-se abraços nas celebrações dos golos e imperou um cinzento desolador nas bancadas, o que transmitiu um ambiente gélido para dentro dos relvados. Mas, quase 69 dias depois, a bola voltou a rolar nos estádios da principal divisão da Alemanha. Servindo como exemplo e tubo de ensaio para todos os países europeus que mantêm aberta a porta para o regresso da época 2019-20, a Bundesliga mostrou que para o futebol há mais vida para além do covid-19. E, no “novo normal”, há coisas que se mantêm iguais: O “puto maravilha” Erling Haaland fez o primeiro golo da 26.ª jornada e começou a desequilibrar um dos grandes clássicos do futebol alemão – o Borussia Dortmund goleou o Schalke 04, por 4-0, com um bis de Raphael Guerreiro.

Segundo as previsões de Karl-Heinz Rummenigge, director executivo da Bundesliga, a retoma do futebol de elite na Europa foi vista por cerca de mil milhões de espectadores, mas apesar da criatividade de alguns – houve bonecos de cartão à volta do relvado e cânticos de adeptos transmitidos pelos sistemas de som -, a nova realidade do futebol confirmou-se que será o que se previa: cinzenta, fria e insípida.

Na habitualmente cerebral Bundesliga, o revierderby é um dos jogos que mais emoção transmite. Um dos grandes clássicos do futebol alemão, o frente a frente entre Borussia Dortmund e o Schalke 04, equipas de cidades separadas por 32 quilómetros, é, inevitavelmente, sinónimo de lotação esgotada e sangue a ferver nas bancadas entre adeptos assumidamente rivais. Mas o derby da região do Ruhr realizado neste sábado foi uma réplica de um qualquer jogo de pré-época, realizado à porta fechada para esconder os segredos da concorrência.

Se nos bancos houve novidades – havia um lugar vazio entre cada suplente -, dentro do relvado o futebol continuou a ser o mesmo. E, confirmando que há coisas que não mudam, o gelo no regresso da Bundesliga foi quebrado pelo “puto maravilha” do futebol europeu.

Com os cinco primeiros jogos a decorrerem em simultâneo, foi preciso esperar 28 minutos para assistir ao primeiro festejo pós-pandemia e Erling Haaland mostrou que continua a ser um dos mais temíveis ponta-de-lança da actualidade: com um desvio súbtil, o norueguês de 19 anos bateu Markus Schubert pela primeira vez e começou a desequilibrar o derby.

Claramente com mais ritmo, o Borussia Dortmund continuou a dominar o 6.º classificado da Bundesliga e construiu uma goleada de forma merecida. Mas se os golos de Haaland (foi o 10.º em nove jogos no campeonato alemão) ou de Thorgan Hazard já não são novidade (o belga também tinha marcado em Março, na jornada anterior), a notícia em Dortmund teve sotaque português: com um inesperado bis, Raphael Guerreiro assumiu o protagonismo e foi considerado no final o melhor jogador em campo.

Nas restantes partidas da 26.ª jornada da Bundesliga já realizadas neste sábado, o Wolsburgo venceu em Augsburgo (2-1), enquanto o Hertha também ganhou fora: 3-0 no campo do Hoffenheim. As duas outras partidas, terminaram empatadas: Fortuna Dusseldorf-Paderborn (0-0) e RB Leipzig-Friburgo (1-1).