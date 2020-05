Bundesliga espera audiência de mil milhões este fim-de-semana

Cerca de dois meses sem futebol nos principais campeonatos europeus foi tempo mais do que suficiente para deixar os adeptos desejosos de acção nos relvados. E quem vai tirar maior partido desta ansiedade é a Bundesliga, que neste sábado retoma a sua competição 66 dias depois da interrupção a que foi forçada pela pandemia de covid-19 — sem público nas bancadas (uma das muitas condicionantes para o regresso do campeonato germânico) mas com a bola no relvado e milhões a assistir um pouco por todo o mundo.

Nas palavras de Karl-Heinz Rummenigge, director executivo da Bundesliga, serão mesmo mil milhões os que hoje (a partir das 14h30 de Portugal continental — ElevenTV) irão acompanhar pela televisão os cinco primeiros encontros da 26.ª jornada da Liga alemã. Uma cifra gigantesca e que nunca estaria ao alcance do campeonato germânico por si só — prova ganha pelo Bayern Munique nos últimos sete anos e à qual falta a aura que acompanha a Liga inglesa ou a rivalidade entre dois colossos do futebol mundial como são Real Madrid e Barcelona na Liga espanhola.

Só que os adeptos do mais popular desporto planetário estão “esfomeados” e a Bundesliga vai tirar partido disso e da ausência de concorrência que, neste momento, existe no mercado europeu, preparando-se para alcançar uma audiência televisiva nunca vista na sua história.

E nem a ausência de público nas bancadas, nem a impossibilidade de os jogadores festejarem juntos os golos ou as vitórias, nem o silêncio nos estádios impedirá que isso ocorra.

Aliás, os clubes já prepararam estratégias para mitigar a falta de entusiasmo nos recintos desportivos. Desde o recurso ao sistema de som para transmitir os cânticos de adeptos até bonecos de cartão que servirão de réplicas para preencher os lugares vazios. Tudo está pensado para proporcionar o melhor espectáculo possível.

E também haverá novidades. Isto porque a Bundesliga decidiu adoptar a norma temporária aprovada pelo International Board (IFAB) e que permite a realização de cinco substituições por jogo, em vez das actuais três, embora em apenas três momentos do jogo (também podem ser realizadas ao intervalo).

Uma solução que pretende proteger os jogadores que regressam à actividade após uma período de paragem imprevisto e que serão submetidos a uma sobrecarga competitiva devido à necessidade de terminar a competição até ao fim de Julho.

Mesmo assim há dúvidas. Hans Flick, treinador que assumiu o comando do Bayern Munique em Dezembro, substituindo Nico Kovac, disse ontem existir a dúvida sobre se a equipa aguentará a bom nível todo um jogo, após a paragem de cerca de dois meses.

“Não sabemos se a equipa dá para 90 minutos, mas é claro que, como todos os outros, não sabemos em que nível estamos”, explicou o técnico.

Treinadores sem máscaras

Impossível é mesmo controlar a hipótese de algo correr mal, embora os esforços tenham sido imensos. Para além dos testes de despistagem a que todas as equipas foram submetidas nas últimas semanas, as comitivas de cada clube estão obrigadas a se concentrar em hotéis onde permanecem em isolamento pelo menos uma semana.

Também os apanha-bolas irão usar máscara, algo a que os treinadores escaparam, sendo aliás os únicos elementos presentes nos bancos de suplentes que estão livres desta obrigação.

Alguns técnicos explicaram que a máscara dificultaria o trabalho a partir do banco, uma situação a que a Liga alemã acedeu.

Contudo, a dispensa da máscara vai obrigar os técnicos ao cumprimento rigoroso de uma distância de segurança de cerca de um metro e meio relativamente aos restantes elementos presentes no banco de suplentes.