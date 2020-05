Quarentena cinéfila com Mike Leigh e Nanni Moretti

Com reabertura marcada para o dia 10 de Junho, o Cinema Nimas, em Lisboa, prossegue a sua Quarentena Cinéfila com a Medeia Filmes, online.

Nesta que é a nona semana da iniciativa que leva o cinema a casa, estão em destaque obras de grandes realizadores do cinema europeu contemporâneo. Minha Mãe (2015) ocupa a tela no site da Medeia, entre o meio-dia de sábado e o meio-dia de terça-feira, dia 19 de Maio.

Com assinatura do italiano Nanni Moretti, o melodrama versa sobre as crises existenciais de três gerações de mulheres: Margherita, uma realizadora de sucesso assoberbada com as rodagens da mais recente obra; a sua mãe, doente e hospitalizada; e a sua filha, em plena crise de adolescência. No elenco, além de Moretti, estão Margherita Buy, John Turturro e Giulia Lazzarini.

Até às 12h de sábado é ainda possível espreitar Segredos e Mentiras (1996), a cópia digital restaurada do filme do britânico Mike Leigh, com Marianne Jean-Baptiste, Brenda Blethyn, Timothy Spall e Phyllis Logan nos principais papéis.

O próximo capítulo é dedicado ao cineasta japonês Yasujirô Ozu, com a exibição de A Flor do Equinócio (19 a 21 de Maio), O Fim do Outono (21 a 23 de Maio) e Bom Dia (23 a 26 de Maio).