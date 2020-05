O “épico” adeus a Como é Que o Bicho Mexe de Bruno Nogueira

Bruno Nogueira está enfiado dentro de um carro, com Nuno Markl ao volante, a guiar por Lisboa, à cata de luzes e árvores de Natal nas janelas colocados pelos fãs de Como é Que o Bicho Mexe, quando se depara com um cartaz gigante que nos “Deseja um Feliz Natal CONA” em letras garrafais. Ele nem quer acreditar no que vê. “Ó pá, malta, obrigado!”, diz às gargalhadas, enquanto vai filmando tudo o que se passa à sua volta, em directo, para a sua conta na rede social Instagram, @Corpodormente.

Nuno Markl estava avisado, mas conseguiu manter o segredo até ao fim. A surpresa foi total. “Queres voltar lá?”, pergunta a Nogueira. “É pá, Markl, está visto. Então eu vi cona escrito em letras gordas, na Marginal!”

O humorista já está meio assarapantado e a noite ainda está a começar. Momentos antes tinha percebido que Georgina Rodríguez estava entre as mais de 123 mil pessoas a assistir. “Não posso crer, é mesmo a Georgina do CR7 que está aqui?” Tem dúvidas. “Não é a Georgina mesmo…”, mas resolve ligar-lhe. “É hoje, é hoje que ele entra”, exclama a seu lado um esfuziante Markl.

Vê-se um ecrã completamente negro. Um olá em espanhol, do outro lado, deixa-os baralhados. E uma voz: “Sou eu amigo, estou aqui com ela. Já não tenho moral para vê-se quando consegue acender a luz. Está deitado, lá é uma hora a mais e veio dar um abraço, dar “uma moralzinha” ao Bruno, mas amanhã tem de treinar. É Cristiano Ronaldo. Nogueira e Markl não conseguem processar tudo o que está a acontecer.

Há pessoas aos gritos em todo o lado. Buzinas sem parar. Carros com luzes de Natal. “Não saiam dos carros, não podem sair dos carros”, vai dizendo Bruno Nogueira entre o aflito, por aquilo que idealizou poder vir a provocar o caos, e o feliz pelo entusiasmo dos fãs. “As pessoas estão a gritar como se isto fosse a Beatlemania!”, constata Nuno Markl.

Enquanto viajam, Bruno Nogueira vai ligando para agradecer aos amigos terem entrado nos directos ao longo dos últimos dois meses. O humorista Salvador Martinha sente que isto é o autocarro da Selecção Nacional. O actor Albano Jerónimo confessa a Bruno que apostou que se este live no Instagram conseguisse chegar aos 100 mil espectadores mostrava o rabo. Sai porta fora e no meio de uma rua do Chiado, em Lisboa, baixa as calças, estende os braços ao céu e grita 100 mil com o número escrito nas nádegas.

“Que insanidade é esta?”, diz Bruno Nogueira. Há malta a brindar nas janelas. Como a dupla vai dizendo os locais por onde vai passar, junta-se uma comitiva de carros que os rodeiam. Ficam assustados com a escolta e deixam de divulgar o percurso. A actriz Inês Aires Pereira entra no directo e diz ao Bruno que é uma noite “épica”. Ljubomir Stanisic e João Manzarra juntaram-se na mesma casa e mostram, em directo, que fizeram as pazes.

Está uma pessoa na varanda aos gritos a dizer “Eu gosto de cona!”, diz Markl.

Foto dr

Um motoqueiro pára ao lado do carro e pede licença para fazer uma pergunta: “Há uns 15 anos não perdeste os teus documentos todos?” Bruno confirma. “Fui eu que os encontrei e entreguei no Rossio”, disse o rapaz com o capacete. Estão 158 mil pessoas a assistir. Nos comentários Catarina Furtado diz que este foi o motivo por que o Markl tirou a carta de condução.

Há luzes e gente nas varandas por todo o lado. “Ó malta, eu assim não consigo chegar ao fim”, suspira Bruno. E na rua surgem dois rapazes a fazer vénias nos passeios. Há quem diga adeus das janelas. Markl lembra quando achavam que se calhar não iam ver ninguém nas janelas. As buzinas não param. Bruno emociona-se. “Importa dizer às minhas filhas que está tudo bem, elas estão a ver. O pai não está a entrar em pânico, está feliz”, assegura. E pouco depois, nos comentários, a sua mulher, a actriz Beatriz Batarda, escreve para o acalmar: “Estamos a adorar. És o REI”.

“Arrepia isto”, escreve nos comentários Cláudia Vieira. O pianista Mário Laginha também agradece: “Nunca mais esquecerei que vocês são os responsáveis por a minha música ter chegado ao Pólo Norte”.

Beatriz Gosta entra em directo de uma rotunda de Rio Tinto, há drag queens a dançar. “Está a ser maravilhoso meu filho, amo-te muito”, diz a mãe de Bruno Nogueira nos comentários.

Estão 164 mil pessoas a assistir. Nogueira está a tentar ligar ao radialista Cal Lockwood da rádio Arctic Outpost, do Pólo Norte. Não consegue ligar.

Entra Nuno Lopes a suspirar, pede às pessoas para não buzinarem. Bruno come um chocolate. Nuno Lopes fica emocionado. “Parecia uma revolução”, quase choram os dois.

“Já não se via uma cosa assim desde a transladação da irmã Lúcia”, aparece o humorista João Quadros a dizer. Está em sua casa e avisa que fez duas árvores de Natal. “Uma pequenina com erva e outra pequenina…” e pega na… e Bruno Nogueira desata a gritar “Pára, pára!”

A esta hora estão 168 mil pessoas online mas na rua aparece um senhor que não percebe o que está a acontecer. “Peço desculpa a todas as pessoas que estavam à espera que eu ligasse, não estou a conseguir”.

Finalmente os fãs vêm a cara de radialista Cal Lockwood, que aparece com uma bandeira de Portugal e outra da Noruega atrás dele.

Descem a Avenida da Liberdade, de um altifalante de uma ambulância do INEM sai: “És o maior Bruno!”. Nos comentários a irmã de Bruno Nogueira goza com ele: “Pareces o Presidente”

Chegou o momento em que se dirigem ao sítio onde tudo vai terminar.

Nos comentários alguém quase acerta: “O Pipão vai tocar num Coliseu vazio”. Não está vazio. Salvador Sobral e André Santos estão a ensaiar na casa de banho. “Não é real, isto”, escreve alguém. Nelson Évora está a treinar saltos nos corredores.

Por fim, aparece Filipe Melo ( Pipão) sentado ao piano a tocar perante a plateia vazia do Coliseu dos Recreios. Bruno Nogueira senta-se com muita vontade de o abraçar. Nuno Markl filma. “Vocês lembram-se que há um ano estávamos os três aqui a fazer o Uma Nêspera no cu”, lembra Filipe Melo.

De todos os lados surge a pandilha de Como é Que o Bicho Mexe, todos de máscaras. “Desejo um bom natal para todos vós”, cantam em coro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto dr

Bruno tira o casaco, pede para baixarem as luzes e agradece à malta do Coliseu. Markl filma. Os músicos tocam. E ele canta Vendaval de Tony de Matos: “Para onde vou? Não sei/ O que farei? Sei lá/ Só sei que me encontrei/ E que eu sou eu em fim/ E sei que ninguém mais rirá de mim”.

Pouco passava da uma da manhã, Bruno Nogueira, rodeado pelos amigos que ao longo dos últimos dois meses o ajudaram a animar milhares de pessoas fechadas em casa da pandemia de Covid-19, lança: “Não será um adeus. É um até já, aguentem firmes que isto vai correr tudo bem.”