O que aconteceu, afinal, à tiara de 4000 diamantes de D. Estefânia?

D. Pedro V e D. Estefânia não se conheciam quando casaram por procuração, em Abril de 1858, fenómeno comum entre a realeza europeia. Tinham os dois 20 anos. Cultos e cosmopolitas, apaixonados pelas artes e pelas letras, preocupados com o apoio aos mais pobres e algo reservados, pareciam feitos um para o outro. O jovem monarca, que herdara o trono da mãe, D. Maria II, aos 16 anos, não mostrava grande interesse em casar, mas aceitou a mulher que os reis de Inglaterra, Vitória e Alberto, seus tios, ajudaram a escolher e não se poupou a esforços para receber a princesa alemã em Lisboa, com pavilhões de festa no Terreiro do Paço e ruas engalanadas.

