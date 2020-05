“O foco é evitar mortes, não é evitar casos”, dizem especialistas em saúde pública

A prioridade para Portugal é, daqui para a frente, evitar o aumento mortes – e não tanto o crescimento dos casos de infecção por covid-19. Quem o diz é o Alexandre Abrantes, numa visão partilhada na Webinar do PÚBLICO sobre saúde pública com seis especialistas da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). A base do raciocínio é a inevitabilidade do aumento de casos, fruto do desconfinamento.

“Poderá haver a expectativa de que o desconfinamento vai passar sem aumentar os casos, mas é claro que vai aumentar (…) o ponto é termos olho nos óbitos. O vírus mata muito e temos de evitar, pelo menos, metade das mortes. O foco é evitar mortes, não é evitar casos. O número de casos vai aumentar, não nos iludamos”, dispara.

Sendo a dos idosos a faixa etária mais afectada pela doença, os países, em geral, e Portugal, em particular, deveriam ter reagido de forma mais rápida – e mais eficaz, por consequência – na aplicação de medidas de contenção do vírus nesta população. E os convidados na conferência apontam que havia, no estrangeiro, indicadores que deveriam ter funcionado como “bandeira vermelha” para Portugal no combate à covid-19.

“A “bandeira vermelha” foi levantada um bocadinho tarde. Tivemos casos de idosos que tinham de ser hospitalizados e que, quando voltaram do hospital, voltaram covid positivos e contaminaram funcionários. Já tínhamos indicadores de que a doença seria problemática para estas pessoas, pelo que a resposta de fechar os lares chegou um pouco tarde”, argumentou José Luiz Telles.

A também docente da ENSP, Carla Nunes, aponta, porém, uma atenuante para Portugal: o país teve, inicialmente, um contágio mais focado na população jovem. “Isto começou com pessoas jovens. No início da pandemia, em Portugal, não era a população idosa a mais afectada e o vírus ainda não tinha chegado aos lares. Depois, fechou-se de repente todos os lares, mas já com algum atraso”, justifica, apesar de apontar que ter profissionais de saúde a trabalharem em vários locais também não ajudou no controlo do contágio inicial em lares.

Saúde mental é uma preocupação

Utilizando os lares como ponto de partida, os convidados do PÚBLICO lembraram ainda que o desconfinamento, a nível nacional, passará, em breve, pelo retomar das visitas a lares de idosos. E que, aí, tal como nas creches, poderá ser feita uma medição mais clara dos efeitos no país.

Apesar de Joana Alves garantir que “os indicadores de desemprego e o rendimento das famílias já mostram alterações”, a análise global é a de que ainda não é possível tirar conclusões claras.

“As medidas de 4 de Maio não provocaram situação grave, mas não houve tempo para isso. São precisos 14 dias para avaliar o impacto de uma medida. Por um lado, ainda não atingimos esse tempo. Por outro, os dados que temos é de que este desconfinamento foi leve. As pessoas não mudaram os seus hábitos – ou mudaram em cerca de 10%. Continuam em casa, em teletrabalho, e não estão a ir a sítios diferentes. As medidas de dia 18 já terão outra dimensão. Quando se mexe nos lares e nas escolas, isso terá impacto a vários níveis”.

Um dos factores essenciais para reabrir os lares é a saúde mental dos idosos, como destacou José Luiz Telles. E Teresa Maia complementou com uma análise ao que tem sido a evolução dos cuidados com a saúde mental dos portugueses desde a chegada do novo coronavírus.

Apesar de referir que as pessoas se adaptam facilmente e que “o esforço dos profissionais foi significativo e permitiu controlar boa parte do impacto do vírus na saúde mental”, Teresa Maia alertou que “daqui para a frente, poderão vir quadros depressivos pelo isolamento e pela quebra de rendimentos”.

“E não adianta dar antidepressivos, se a pessoa continuar a não ter emprego. É preciso uma abordagem mais global”, acrescentou, apelando à contratação de mais profissionais da saúde mental, criação de mais equipas e equilíbrio entre os “serviços com muitos recursos e os que não têm recursos nenhuns”.

“A globalização levou uma pancada enorme”

Segundo os especialistas, além de controlar o vírus com foco nas mortes e não nos novos casos, uma das formas de melhorar a resposta a estes surtos, no futuro, passa por os países serem auto-suficientes. E passará também por aqui a celeridade na resposta que, por exemplo, não houve nos idosos.

Alexandre Abrantes explicou-o “atacando” o fenómeno da globalização. “O impacto que tudo isto vai ter na dinâmica internacional é definido por uma capa do The Economist, que dizia “bye-bye globalization”. Isto [pandemia] não é um problema de saúde, mas um problema de segurança nacional. Os países descobriram que têm de manter uma reserva estratégica de resposta a estas doenças. Medicamentos, equipamentos, etc vão deixar de ser feitos na China, e passar a ser feitos em cada local. A globalização levou uma pancada enorme”.

Ainda com foco no futuro, Portugal, crêem os oradores, deve adaptar, para o futuro, o tratamento que dá aos dados sobre o estado epidemiológico da doença.

“Os sistemas de informação comportaram-se melhor do que eu estava à espera”, aponta Alexandre Abrantes, apesar de criticar o modelo utilizado por Portugal: “No futuro, o sistema não pode ser de dados nacionais, tem de ser de precisão. Temos de detectar precocemente onde há um pico. A mudança de dados agregados para específicos permite mudarmos de medidas nacionais ou regionais para actuarmos num certo lar ou numa certa aldeia”.

A mesma ideia é assinada por Rui Santana. “Os sistemas não estão preparados para responder, porque estão numa base mensal. Para tomarmos boas decisões, temos de ter informações real time”.