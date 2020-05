Covid-19: Maioria dos lares alentejanos não deve reabrir visitas na segunda-feira

A maioria dos lares de idosos alentejanos não deve retomar visitas na segunda-feira, data estipulada pelo Governo, por estarem ainda a elaborar os “planos de operacionalização”, segundo o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, em Viana do Alentejo.

João Penetra explicou à Lusa que, apesar de a instituição (SCMA), no distrito de Évora, ter começado a preparar a reabertura aos visitantes “por antecipação”, não esperava que esta fosse permitida tão cedo e, por isso, o plano de actuação “não está terminado”, um impedimento que disse ser transversal às instituições homólogas com as quais mantém contacto.

“Estávamos a apontar para o princípio de Junho. Não conseguimos garantir a abertura na segunda-feira porque há investimentos a fazer em estruturas de protecção, acrílicos e pequenas obras”, admitiu João Penetra, revelando que a SCMA já começou a preparar o regresso das visitas há uma semana, por saber que esse cenário era “inevitável”.

As medidas de segurança já apontadas pela Direcção-Geral da Saúde são “exequíveis” e algumas delas, como o registo dos visitantes, já eram tomadas antes de aparecer a pandemia, mas eram feitas de uma forma “mais geral”.

Agora, trata-se de manter a segurança dos utentes, minimizando o perigo de surgimento de novos focos de contágio dentro dos lares, uma preocupação sempre presente, apesar de o concelho de Viana do Alentejo ser um dos poucos que ainda não registaram qualquer caso positivo de covid-19 desde o início da pandemia.

“Esse risco existe sempre. Por muito que as instituições trabalhem bem, nunca conseguem reduzi-lo a zero. Mas tenho a certeza de que todas vão fazer os possíveis para que isso não aconteça”, assegurou o provedor da Santa Casa.

A instituição é responsável também pela creche da histórica vila alentejana e partilha mesmo três funcionários entre as duas valências nas questões “mais técnicas": psicomotricidade, animação e psicologia. Uma transversalidade que João Penetra acredita não comportar “um risco acrescido”.

“Neste momento estão a trabalhar só com a terceira idade e usam todas as premissas para que não haja contágio. Portanto, se for necessário virem [à creche], não me parece que seja um risco acrescido”, sustentou.

Ansiedade dos utentes

Quanto à ansiedade dos utentes e familiares pela reabertura das visitas, o provedor explicou que não sentiu qualquer tipo de pressão, até porque sempre foi permitido o contacto “através das novas tecnologias”, mas admitiu que os utentes estão “ansiosos por ver os seus familiares”.

“Uma finalidade máxima que nós temos é a qualidade de vida e a saúde e bem-estar dos nossos utentes. Para isso, às vezes, há que fazer algumas restrições e neste caso das visitas foi necessário”, justificou João Penetra.

As visitas aos lares de idosos vão ser retomadas em 18 de Maio, mas vão ser sujeitas a agendamento prévio e, numa fase inicial, serão limitadas ao máximo de uma visita por semana e por utente.

Numa informação publicada no seu site, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) refere que este limite de um visitante por utente uma vez por semana, com máscara, poderá ser ajustado mediante as condições da instituição e a situação epidemiológica observada na zona onde o lar está localizado.

As visitas vão ter um tempo limitado, não devendo exceder os 90 minutos.

As instituições têm de garantir o agendamento prévio das visitas, para que possa ser garantida higienização entre visitas e a manutenção do distanciamento físico apropriado, e organizar um registo, com indicação da data, hora, nome, contacto e residente visitado.