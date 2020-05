Covid-19: empregada de limpeza do Tribunal Central de Instrução Criminal com teste positivo

Uma empregada de limpeza do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, teve um resultado positivo no teste para a covid-19, segundo noticiou o Expresso, esta sexta-feira. Ao que PÚBLICO apurou junto de fonte judicial, apenas os magistrados e os polícias foram testados e todos os testes terão dado negativo. Os restantes funcionários não terão ainda feito qualquer teste e nem se sabe se vão fazer.

O caso foi conhecido no dia 13 de Maio e o edifício do Tribunal foi desinfectado logo nessa noite para que os serviços não precisassem encerrar. Amélia Catarino, juiz presidente da Comarca de Lisboa, confirmou apenas a ocorrência do caso e que de facto o tribunal estava a funcionar. Além do material de protecção que foi distribuído aos funcionários e magistrados, o acesso ficou mais restrito.

Até ao dia 6 de Abril apenas quatro tribunais tinham sido obrigados a encerrar para proceder a desinfecções após casos confirmados de covid-19. Aconteceu no Supremo Tribunal de Justiça e nos tribunais de Angra do Heroísmo, nos Açores, da Maia e de Cascais.

Também em Santa Maria da Feira foi necessário proceder a uma desinfecção, mas a limpeza foi feita fora do horário de funcionamento do tribunal, não tendo sido necessário encerrar o edifício. Também até 6 de Abril, havia apenas registo de três procuradores e três funcionários judiciais infectados com a covid-19, além de um segurança e uma empregada de limpeza. O caso mais grave ocorreu no Tribunal da Maia, onde três profissionais foram infectados com o novo coronavírus, uma das quais esteve nos cuidados intensivos.