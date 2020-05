“O responsável pelo Ministério das Finanças sou eu”, diz Mário Centeno

O ministro das Finanças esteve uma semana debaixo de fogo, incluindo do Presidente da República, mas não aceita que tentem arrastar para a crise - que dá por encerrada - mais nenhum membro da sua equipa. “Quem é responsável pelo Ministério das Finanças sou eu. Desde que chegou o pedido, acompanhei de perto aquele empréstimo, que estava previsto no Orçamento do Estado aprovado”, diz Mário Centeno ao PÚBLICO sobre os 850 milhões de euros injectados recentemente no Fundo de Resolução do Novo Banco.

