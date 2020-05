Praias reabrem a 6 de Junho. Conheça as regras

O Governo já decidiu: as praias reabrem a 6 de Junho e com regras que vão fazer desta uma época balnear muito diferente das anteriores.

O plano de desconfinamento divulgado após a reunião desta sexta-feira do Conselho de Ministros prevê um distanciamento de 1,5 metros entre veraneantes, a proibição de desportos colectivos no areal, regras para toldos, colmos e barracas e uma sinalética sobre a ocupação da praia. Os utentes devem desinfectar as mãos regularmente. E é obrigatório fazerem-no na chegada à praia.

António Costa apelou ao bom senso dos portugueses no cumprimento destas regras: “Temos de ser os fiscais de nós próprios”. Mas, como não é possível “ter em cada praia agentes da força de segurança a dizer que a praia está lotada” e se o respeito pelos outros não se confirmar, o Governo admite encerrar praias.

Utilização do areal:

Distanciamento físico de 1,5 metros entre utentes (que não façam parte do mesmo grupo);

Afastamento de 3 metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos;

Interditas actividades desportivas com duas ou mais pessoas (excepto actividades náuticas, aulas de surf e desportos similares).

Toldos, colmos e barracas:

Em regra, cada pessoa ou grupo só pode alugar de manhã (até 13h30) ou tarde (a partir das 14h)

Afastamento de 1,5 metros entre os limites das barracas

Máximo de 5 pessoas por toldo, colmo ou barraca

Possível alargamento excepcional da área concessionada

Estado de ocupação:

Será anunciado através de sinalética tipo semáforo. Verde para ocupação baixa (1/3); amarelo para ocupação elevada (2/3); e vermelho para ocupação plena (3/3)

para ocupação baixa (1/3); para ocupação elevada (2/3); e para ocupação plena (3/3) Informação será actualizada de forma contínua, em tempo real, designadamente na app ‘Infopraia’ e no site da Agência Portuguesa do Ambiente;

Será interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado

Bares, restaurantes e esplanadas

Higienização regular dos espaços, com um mínimo de quatro limpezas diárias

Limitação da capacidade, nos termos aplicáveis à restauração

Possível reorganização das esplanadas para assegurar distanciamento de segurança

Venda ambulante

Uso obrigatório de máscara e viseira pelo vendedor no contacto com os utentes

A circulação de vendedores ambulantes deve fazer-se com distanciamento físico e, preferencialmente, pelos corredores de circulação

Outras regras:

Possibilidade de interdição da praia, por motivo de protecção da saúde pública, em caso de incumprimento grave das regras pelas concessionárias ou pelos utentes

Sentido único de circulação com distanciamento físico de 1,5 metros

Interdito o uso de gaivotas, escorregas ou chuveiros interiores

Higienização de chuveiros exteriores, espreguiçadeiras, colchões e cinzeiros de praias

Os utentes devem desinfectar as mãos regularmente. E é obrigatório fazerem-no na chegada à praia