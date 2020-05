Maria da Graça Carvalho é a nova presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o PSD anunciou que o Instituto Francisco Sá Carneiro (IFSP) tem uma nova direcção, liderada pela eurodeputada Maria da Graça Carvalho. O convite partiu do presidente do PSD, Rui Rio, que assim pôs fim a uma crise de dez dias, em que o instituto não tinha direcção.

"A professora Graça Carvalho, ex-ministra da Ciência e do Ensino Superior, aceitou o meu convite para se candidatar a presidente do Instituto Sá Carneiro. A sua equipa irá reforçar o papel deste instituto como braço armado do PSD para a formação política”, escreveu Rio numa publicação na rede social Twitter.

A Prof. Graça Carvalho, ex-Ministra da Ciência e do Ensino Superior, aceitou o meu convite para se candidatar a presidente do Instituto Sá Carneiro. A sua equipa irá reforçar o papel deste instituto como braço armado do PSD para a formação política. https://t.co/1gVBfHamqx — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 15, 2020

O IFSP, think thank que reivindica a social-democracia e que tem como objectivo a formação de quadros - organização a Universidade de Verão - e realização de debates e seminários, estava sem direcção desde 4 de Maio, quando o presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Alves Moreira, apresentou a sua demissão ao presidente da mesa do Conselho Geral, Francisco Pinto Balsemão, e ao líder do partido, Rui Rio.

Na missiva, Alves Moreira, antigo secretário de Estado da Indústria nos governos de Cavaco Silva, referia a situação precária do IFSP, pela queda de fundos dos doadores e de baixa de receitas da venda de publicações, interrompendo mandato para que fora eleito a 28 de Junho de 2018.

Também Mira Amaral, vice-presidente do Conselho de Administração, se demitiu, enquanto outros outros dois vices e vogais puseram o lugar à disposição e pediram a sua substituição, mantendo-se, no entanto, em funções, para não paralisar o IFSP e manter os compromissos assumidos.

A mais recente actividade do organismo foi a organização, em 4 de Dezembro de 2019, de uma romagem ao bairro de Camarate, em Lisboa, onde, naquele dia de 1980, morreu Sá Carneiro na queda do avião Cessna no qual viajava para o Porto a fim de participar no último comício do general Soares Carneiro, candidato da direita às presidenciais de então.

Graça Carvalho, foi ministra da Ciência e Ensino Superior de José Manuel Durão Barroso e esteve à frente da pasta da Ciência, Inovação e Ensino Superior no executivo de Pedro Santana Lopes. É professora catedrática do Instituto Superior Técnico, integra a Comissão Política Nacional de Rio e, no Conselho Estratégico Nacional do partido, coordenou a área do ensino superior.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Bruxelas foi membro da unidade de mecanismo de aconselhamento científico da direcção-geral de Inovação da Comissão Europeia e conselheira principal do presidente da Comissão, para as áreas da Ciência, Ensino Superior, Inovação, Energia, Meio Ambiente e Alterações Climáticas.