Da tribuna para a família, com (J)amor

O encerramento das comemorações dos 75 anos do Jamor, inicialmente previsto para os primeiros dias de Junho, motiva uma festa que vem de mãos dadas com o Dia Internacional da Família, assinalado nesta sexta-feia.

O IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude e a ProDJ convidam as famílias para o evento Jamor, Música e Juventude, que será transmitido em directo da Tribuna de Honra do Estádio Nacional, em Oeiras, cumprindo todas as recomendações sanitárias actuais, assegura a organização.

Com o objectivo de festejar as efemérides e, ao mesmo tempo, contribuir para manter todos felizes em casa, o programa arranca às 17h e estende-se até às 22h, com um desfile de batidas trazidas pelos DJs nacionais Diego Miranda, Karetus, No Maka, André Henriques, Kwan, Hype Myke, Joana Perez e Artix.

O espectáculo tem assinatura de Robert Grabko, produtor norte-americano radicado em Portugal, que na prateleira de distinções acumula três prémios Emmy, “pelas coberturas televisivas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e NBA All Star Saturday Night”.

O evento integra a campanha #SerJovemEmCasa e pode ser acompanhado nas redes sociais do IPDJ, dos músicos e da rádio Cidade FM.