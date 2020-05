Quem Pode, Pod: The Director’s Cut

O primeiro episódio de The Director’s Cut - A DGA Podcast estreou-se a 11 de Dezembro de 2015 e trata-se nada mais, nada menos, do que uma conversa entre Steven Spielberg e Martin Scorsese. Ao longo dos anos, o podcast juntou alguns dos mais importantes cineastas do nosso tempo para falar dos seus filmes mais recentes. Guillermo del Toro, Ridley Scott, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, J.J. Abrams, Pedro Almodóvar, Clint Eastwood, Greta Gerwig, Sam Mendes, Spike Lee e Alfonso Cuarón são apenas alguns dos realizadores que já passaram por estas cadeiras.

Todas as semanas, o realizador de um dos filmes do momento é entrevistado por um dos seus pares. Criado pela Directors Guild of America (DGA), The Director’s Cut é como uma janela que nos permite espreitar os bastidores e conhecer melhor o processo através do qual a magia dos filmes nos chega aos ecrãs. O podcast inclui ainda episódios especiais para os Prémios DGA (das distinções mais importantes para antecipar os Óscares), em que, anualmente, os nomeados para o Outstanding Directorial Achievement in Feature Film Award conversam sobre os seus filmes.

Mais populares A carregar...

Para descobrir todos os segredos de 1917, O Irlandês, Mulherzinhas, Joker ou Era Uma Vez Em… Hollywood, basta ouvir The Director’s Cut – A DGA Podcast no SoundCloud, Spotify ou Apple Podcasts.