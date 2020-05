PEJENE: mais de 300 vagas de estágios para alunos do ensino superior

O Programa de Estágios para Jovens do Ensino Superior nas Empresas (PEJENE) abriu as candidaturas para mais de 3o0 vagas de estágio direccionadas a estudantes do ensino superior. São mais de 50 áreas de aprendizagem, entre as quais gestão, contabilidade, educação, marketing, design, recursos humanos, engenharias, comunicação, desporto, direito, arquitectura, serviço social, enfermagem e produção cultural.

Podem candidatar-se a estas vagas os universitários que se encontrem no último ou penúltimo ano dos seus cursos e cada um pode candidatar-se a duas vagas de estágio, que têm uma duração de dois a três meses, entre Julho e Dezembro de 2020, e incluem a atribuição de subsídio de alimentação e transporte e um seguro de acidentes pessoais.

As duas últimas edições do PEJENE resultaram numa taxa de empregabilidade “que rondou os 22%”, segundo nota enviada à imprensa. O programa “tem vindo a responder com muito sucesso, desde 1993, às necessidades dos estudantes que se encontram a finalizar o ensino superior, permitindo apoiar os jovens no processo de entrada no mercado de trabalho, ajudando-os a desempenhar tarefas de carácter profissional e aumentar os seus conhecimentos em contexto real de trabalho”, refere o mesmo comunicado.

Esta é uma iniciativa promovida pela Fundação da Juventude. O formulário de candidatura está disponível na página da Fundação, bem como o regulamento.