Europa num momento de verdade

Na Europa, o jogo de palavras lembra, por vezes, o diálogo de Alice com Humpty Dumpty no País das Maravilhas, quando ele refere que a palavra significa o que ele quiser, quando ela contrapõe que o problema acaba por se saber se ele pode ou não mudar-lhes o significado, e com ele, peremptório, a referir que “o problema está em saber quem manda. Nada mais.”

Há esboços, noções com mais ou menos arrojo, velhas e até novas ideias para se reerguer a casa comum dos cidadãos europeus. Mas, como sempre, perde-se imenso tempo no jogo de palavras até se conseguir definir por onde se vai - são muitos a mandar (e alguns mandam sempre mais do que outros). E como se não houvesse já tensões suficientes sobre o caminho a seguir, o tribunal Constitucional alemão veio alertar para a necessidade de explicar muito bem alguns percursos, referindo-se claramente ao BCE e ao tribunal de Justiça da União Europeia.

Nesta procura de definição sobre quem manda, os juízes procuraram colocar a sua decisão em termos claros, e um deles chegou a referir ao Süddeutsche Zeitung que o BCE não se deve tomar como “um senhor do universo” e que o tribunal europeu tem “talvez uma concepção hierárquica” do direito”, mas que a decisão tomada pelo tribunal Constitucional alemão era boa para a Europa “porque reforça o Estado de direito.”

No fundo, o que os juízes alemães exigem é uma maior clarificação, algo que, frequentemente, não parece existir em várias decisões europeias, tal a ambiguidade do jogo de palavras. Ele chega a permitir que italianos e holandeses reclamem louros sobre uma aprovação, quando ambos estavam em lados distintos da barricada, como foi o caso recente sobre a existência ou não de condicionalismos no uso das verbas do Mecanismo Europeu de Estabilidade. “Os bons acordos têm boas ambiguidades”, referiu então a propósito o ministro francês das finanças.

Mas uma virtude já teve a decisão dos juízes de Karlsruhe, obrigou a chanceler alemã a tornar mais transparente a sua linha europeia, porque ao responder a um deputado da extrema-direita no Bundestag sobre o impacto da decisão dos seus juízes, Angela Merkel deu um enorme passo no caminho de uma maior integração, ao referir um antigo presidente da Comissão, recordando a sua frase na altura da criação da moeda única, “nós não nos devemos esquecer do que Jacques Delors dizia antes da introdução do euro: é preciso uma união política, uma união monetária não irá chegar.”

A fasquia fica agora a um nível mais elevado, mais sensível e perigoso, mas também mais clarificador.