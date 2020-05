Envelhecer com saúde

A longevidade da população reflete os avanços e conquistas sociais, económicas e científicas produzidos em todo o mundo, nomeadamente ao longo da segunda metade do século XX. Os cuidados de saúde, que se iniciam ainda na idade pré-natal e se mantêm ao longo de todas as fases da vida, aliados à melhoria progressiva das condições de vida e de trabalho, ainda que de maneira desigual, têm contribuído para evitar mortes prematuras.

Se a possibilidade de chegar a uma idade avançada é um facto que deve ser socialmente destacado, colocam-se imensos desafios em agregar qualidade de vida aos anos vividos. Ainda mais no contexto da situação de pandemia em que estamos a viver.

No momento em que se celebra a Semana Europeia da Saúde Pública, vale a pena destacar as potenciais consequências negativas que a pandemia está a trazer para certos setores da população idosa e os desafios que se impõem aos sistemas nacionais de saúde para garantir um envelhecimento saudável.

As primeiras informações sobre a covid-19 evidenciaram que as pessoas mais idosas eram o grupo com maior vulnerabilidade às formas graves de manifestação da doença. Talvez por possuírem um sistema imunológico com maiores fragilidades e por terem associadas uma ou mais doenças crónicas, não só o tratamento se torna mais complexo como o risco de morte se revela mais elevado. As difíceis decisões que envolvem os cuidados de saúde nos casos mais graves que afetam os idosos devem ser guiadas pelo compromisso com a dignidade e o direito à saúde e não meramente pela variável idade.

Foto A Escola Nacional de Saúde Pública e o PÚBLICO juntam-se para comemorar a Semana Europeia de Saúde Pública que, em 2020, é dedicada ao tema Covid-19: Colaboração, Coordenação e Comunicação

O isolamento/distanciamento social, principal medida sanitária para a contenção da propagação do vírus, por sua vez, está a trazer consequências psicológicas intangíveis para esse grupo populacional. Os mais vulneráveis ao espectro da solidão e do abandono no contexto da pandemia são aqueles que vivem sozinhos, para os quais o único contacto possível se encontra fora das suas residências, restrito a redes de apoio social (centros de dia, organizações religiosas etc.), de amigos, familiares e de vizinhos. Acresce-se a este contingente todos os que vivem em instituições de acolhimento social (lares de idosos, por exemplo). Para esta parcela da população, muitas vezes invisível à sociedade, torna-se fundamental promover uma ação coordenada e integrada no sentido de reforçar a inclusão social e a solidariedade durante o distanciamento social. Nesse contexto, é possível utilizarem-se as tecnologias de comunicação disponíveis, e de acordo com cada situação.

Oxalá venha o dia em que chegar às idades mais avançadas deixe de ser uma ameaça, individual e coletiva, e passe a ser uma oportunidade de compartilhar, solidariamente, as experiências e de promover os valores acumulados ao longo da vida

Outra questão relevante no cenário da pandemia são as pessoas que, apesar da idade relativamente avançada, se mantêm ativas no mercado de trabalho. Entre estas, destacam-se as que atuam nos setores essenciais do funcionamento da vida coletiva, como trabalhadores em instituições de saúde e sociais, da limpeza urbana, da segurança pública, entre outros. A adequada proteção para que estas pessoas possam exercer as suas funções com segurança deve ser reforçada, não só pelos riscos inerentes à natureza da ocupação, mas, principalmente, pela maior vulnerabilidade em função da idade.

Por último, a maior proteção da população idosa não significa excluí-la dos processos decisórios. Ao contrário, promover um envelhecimento saudável implica criar estratégias que visem maior participação das pessoas mais velhas na sociedade.

