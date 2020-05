Marcelo esteve muito mal

O Presidente da República não esteve nada bem nesta situação que envolve António Costa e Mário Centeno. Marcelo Rebelo de Sousa actuou muito mal pois não devia, nem deve nunca, meter-se em qualquer situação que envolva o primeiro-ministro e um ou vários dos seus ministros. O que pretendia Marcelo na realidade nunca saberemos mas, a verdade nua e crua, é que deveria ter ficado calado. Marcelo não resiste por vezes ao silêncio e, actuando de uma forma que não é nunca ingénua dada a sua grande experiência, pretenderá algo que, no imediato, não sabemos ainda bem o que será. Aguardemos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Ai dos vencidos

O romance mediático que inundou a sociedade portuguesa, nesta altura de confinamento, deixa-nos um pouco perplexos. Nós, simples cidadãos, quando ouvimos as maiores loas ao ministro Centeno, o ministro das contas certas, o ministro do défice, o CR 7 das Finanças, não entendemos como as mais altas personalidades do país parecem deixar cair este homem. Cometeu erros? Foi desonesto, Foi incompetente? Para os cidadãos, parece que ele continua competente, fiável, sério, simplesmente como em muitas situações da vida, há pessoas para quem as pessoas só servem enquanto servem ou são úteis enquanto são úteis; depois de servidos são descartáveis. Tal com Breno, quando derrotou a imponente Roma, lançou a célebre frase: vae victis (ai dos vencidos), acabou por não ganhar Roma, também Centeno pode não perder a Roma da popularidade.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Ainda o Novo Banco

Alguém no seu perfeito juízo político desconhece que fazia parte do acordo com a Lone Star a transferência de 850 milhões de euros dos cofres do Tesouro para o Fundo de Resolução, e deste para os cofres do Novo Banco? Costa, se diz desconhecer a obrigatoriedade dessa transferência, não está à altura de ser chefe do Governo. Centeno cumpriu o que estava acordado. O PSD de Rio devia pedir a demissão do primeiro-ministro, e não do ministro das Finanças. Marcelo deu um ar da sua graça ao meter-se onde não é chamado. A magistratura presidencial confunde-se com a do primeiro-ministro. Quem se deve estar a rir às bandeiras despregadas é Carlos Costa, presidente do Banco de Portugal.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Os 850 milhões

Para agilizar 850 milhões de euros para o Novo Banco, a decisão foi mais ​rápida que nunca. O NB já custou quase quatro mil milhões aos portugueses e continuo a sentir que me mexem na carteira selvaticamente. Aquela situação aconteceu e o primeiro-ministro nem sabia... Foi o último a saber, coitado. Caso Portugal não estivesse a ser fustigado por uma pandemia mortífera, o autor “da” competente dádiva, antes de se saber o resultado de uma auditoria, o ubíquo ministro das Finanças ou sairia pelo seu pé ou teria sido despedido com justa causa. O tecido empresarial em Portugal é maioritariamente constituído por micro/pequenas e médias empresas que têm de esperar e desesperar por apoios que tardam porque há sempre mais uma burocracia a ser exigida... Tudo isto é extraordinário.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas