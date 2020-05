Ministro da Saúde brasileiro pede demissão - é o segundo em menos de um mês

Em menos de um mês, o Governo brasileiro perde o segundo ministro da Saúde, em plena progressão da pandemia da covid-19. Nelson Teich pediu a demissão nesta sexta-feira.

O anúncio da demissão foi divulgado pelo próprio Ministério da Saúde, numa nota enviada à imprensa brasileira, mas não foi apontada qualquer razão. Esta manhã, Teich tinha estado reunido com o Presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Ainda esta sexta-feira será dada uma conferência de imprensa.

De acordo com a CNN Brasil, o favorito para assumir o Ministério da Saúde é o actual secretário-executivo, Eduardo Pazuello.

Nos últimos dias, a relação entre Bolsonaro e o seu ministro deram sinais de degradação. Em causa estavam as reservas apresentadas por Teich em relação à utilização da hidroxicloroquina, um medicamento usado para tratar a malária e que alguns estudos preliminares indicam bons resultados em pacientes com a covid-19. Bolsonaro tem insistido no recurso a este tratamento e na sua prescrição ampla, apesar de não haver consenso entre a comunidade científica quanto aos seus efeitos secundários.

Segundo a imprensa brasileira, Teich também discordava do Presidente em relação à flexibilização imediata das medidas de distanciamento social. No início da semana, o ministro foi surpreendido com uma lista de estabelecimentos e actividades comerciais que o Governo queria ver reabertos, incluindo ginásios e cabeleireiros, tidos como essenciais.

Há poucos dias, Bolsonaro disse que todos os ministros do Governo deveriam estar “afinados” com a sua mensagem, declarações que foram vistas como um recado para o titular da Saúde.

Teich, médico oncologista e empresário, assumiu a pasta a 17 de Abril, sucedendo a Luiz Henrique Mandetta, cuja saída do Governo se deveu também a discordâncias com Bolsonaro em relação à gestão da pandemia.