Comissão Europeia tenta coordenar abertura de fronteiras, mas Espanha e França entram em conflito

O Verão está à porta e, preocupada com o turismo, a Comissão Europeia delineou uma estratégia para normalizar as viagens dentro e fora do espaço europeu e prometeu que vai haver época turística. Há estados que se preparam para levantar as restrições fronteiriças, coordenando-se, enquanto Bruxelas ameaça o Reino Unido com custosos processos judiciais e Espanha e França entram em conflito.

“A nossa mensagem é que vamos ter época turística este Verão, mesmo que com medidas de segurança e limitações”, disse na quarta-feira o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. “Todos precisamos de uma pausa, especialmente depois deste confinamento”, acrescentou o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton. “Queremos desfrutar das férias de Verão, gostaríamos de ver as nossas famílias e amigos, mesmo que vivam noutra região ou país”.

As decisões sobre as fronteiras nacionais são uma responsabilidade dos governos nacionais, mas Bruxelas apelou-lhes que se coordenassem, para que o regresso à possível normalidade ocorra da forma mais suave possível. É que no início da pandemia da covid-19, alguns Estados-membros encerraram-nas unilateralmente, criando divisões entre o bloco europeu e, agora, Bruxelas tenta evitá-lo.

A ideia da Comissão Europeia é que os Estados-membros com situações epidemiológicas semelhantes, controladas, levantem as restrições às viagens para permitir o regresso do turismo, sector que tem sofrido bastante com a pandemia. A circulação dentro da UE será gradualmente suavizada até 15 de Junho, criando-se “bolhas turísticas” entre os Estados-membros, e os turistas de fora do Espaço Schengen não poderão entrar no continente até essa data. E, quando o fizerem, deverão ter de cumprir 14 dias de isolamento.

A Comissão Europeia também delineou protocolos de saúde para praias, hotéis, campos de campismo, cafés e restaurantes e para o uso de aplicações de rastreamento de pessoas infectadas por covid-19, algo que tem levantado receios sobre o direito à privacidade dos cidadãos.

O turismo representa 10% do total das receitas na União Europeia e 50% do turismo global, segundo a imprensa internacional, e dezenas de milhões de trabalhadores dependem do regresso à actividade deste sector - França, por exemplo, já apresentou um pacote de 18 mil milhões de euros, o maior de sempre, só para o sector. É preciso, então, fazer a economia regressar, mas com todas as precauções sanitárias.

Daí que o plano apresentado pela Comissão Europeia tenha sido bem recebido pelos Estados-membros, apesar de não terem esperado para avançar com o levantamento das restrições fronteiriças. A Alemanha coordenou-se com a França, Áustria e Suíça e decidiu que os controlos fronteiriços se manterão até 16 de Junho, quando estava previsto terminarem a 15 de Maio. Mas, até essa data, vão ser abertas algumas passagens até se ter uma total circulação de pessoas e quem chegar ao país apenas terá de entrar em quarentena se vier de países com grande taxa de infecções.

“O objectivo é que em meados de Junho tenhamos livre circulação na Europa”, disse o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer.

Polémicas

Mas nem todos os Estados-membros se estão a coordenar e têm surgido polémicas. O Reino Unido, que já deixou a UE mas que tem de respeitar as suas regras este ano, anunciou que iria impor a quarentena obrigatória a todos os passageiros que entrassem por avião no país. No entanto, firmou um acordo bilateral com França para que assim não fosse e disse que os passageiros provenientes da República da Irlanda também não, algo que dificilmente terá reciprocidade de Dublin.

Bruxelas não gostou dessa discriminação e ameaçou o Governo de Boris Johnson com custosos processos judiciais no Tribunal de Justiça europeu, caso não estenda essas excepções a todos os cidadãos de Estados-membros da UE. Uma ameaça que veio reforçar a ala eurocéptica no país, apelando mesmo ao Governo para fincar o pé em defesa do interesse nacional.

Espanha, que no início da pandemia foi apresentada como um exemplo por ter coordenado o encerramento da fronteira com Portugal, impôs 14 dias de quarentena a todos os cidadãos da UE que entrem no seu país vindos de França.

O Governo francês surpreendido, não gostou e, argumentando com a reciprocidade, impôs a mesma medida a quem chegar de Espanha, quando até então nenhum cidadão do Espaço Schengen e do Reino Unido o tinha de fazer em solo francês.

“Espanha decidiu [terça-feira] impor uma medida de quarentena. Não sabíamos, descobrimo-lo, não tomámos medidas de quarentena em respeito a Espanha. Não o faríamos aos nossos parceiros europeus”, disse esta sexta-feira uma fonte do Palácio do Eliseu a jornalistas. “Vamos actuar com reciprocidade”.

O Governo espanhol optou por desvalorizar o caso dizendo que a medida não é discriminatória para com os franceses por afectar todas as nacionalidades. “A quarentena é uma resposta normal que não representa problemas sérios. Há 15 países no Espaço Schengen que o impõem aos cidadãos que chegam às suas fronteiras, inclusive a espanhóis”, disse uma fonte do executivo ao El País.