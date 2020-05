Barnier mantém a “determinação” mas não o “optimismo” quanto a acordo com Reino Unido

A União Europeia não vai sacrificar os seus princípios nem relaxar as suas condições em nome da assinatura de um acordo para a futura parceria económica e política com o Reino Unido, avisou esta sexta-feira o negociador para o “Brexit”, Michel Barnier, no final da terceira ronda negocial entre os dois blocos que classificou como “muito desapontante”.

“À excepção de aberturas modestas, não foi possível nenhum progresso nas questões difíceis”, lamentou o diplomata europeu, num resumo das mais de 40 sessões em videoconferências realizadas durante esta semana entre as equipas técnicas, compostas por 250 especialistas e negociadores de ambos os lados. O processo será retomado em Junho.

Barnier afirmou esta sexta-feira que se mantém “determinado” em encontrar um compromisso que conduza à assinatura de um acordo de livre comércio, com zero quotas e zero tarifas, entre a União Europeia e o Reino Unido. “Mas não estou optimista”, revelou, dizendo que se o lado britânico não mudar de estratégia, o desfecho inevitável deste processo será o no-deal e um “Brexit” caótico no final do período de transição, em Dezembro de 2021.

“Do nosso lado, estamos preparados para as duas opções: tanto para o no-deal, como para as mudanças que vão acontecer de qualquer maneira” em resultado da decisão do Reino Unido de se desligar do mercado único e da união aduaneira. “As consequências do ‘Brexit’ continuam a ser subestimadas no Reino Unido, mas são automáticas”, insistiu Barnier, lembrando que a saída da UE implica o controlo de todos os produtos em todas as fronteiras.

A apreciação do lado britânico é muito semelhante, embora o líder da equipa negocial do Reino Unido, David Frost, responsabilize os europeus pelo impasse, por insistirem no chamado “level playing field” (respeito pelos mesmos standards laborais, ambientais, fiscais e de ajudas de Estado) em troca da eliminação de todas as quotas e tarifas no comércio entre os dois blocos, ou por exigirem o status quo em termos de acesso às águas e definição de totais admissíveis de captura para o ano de 2021.

O Reino Unido recusa negociar com a UE uma “extensão” do quadro da política comum de pescas, insistindo que agora é um “Estado costeiro independente”. “É difícil perceber a abordagem ideológica da UE, que dificulta que se possa chegar a um acordo benéfico”, disse Frost. Em termos das garantias tangíveis de transparência e equilíbrio concorrencial exigidas pelos europeus, o negociador britânico foi ainda mais longe, descrevendo as propostas relativas ao level playing field como “um grande obstáculo” para a conclusão de um acordo.

Na resposta, Michel Barnier salientou que é também na base da sua soberania que a UE está a negociar, e num tom inusualmente duro vincou que os 27 “nunca vão deixar que seja um país terceiro a determinar as condições de acesso ao seu mercado”. “Essas condições são fixadas por nós”, sublinhou, acrescentando que a UE não se limite a fazer “cut and paste” de cada vez que negoceia um tratado com um aliado comercial.

“Os nossos modelos são todos diferentes. Não estamos a falar de mercados iguais, por isso temos sempre de encontrar as melhores soluções que equilibrem os interesses de ambos os lados”, observou, pondo de lado uma replicação dos acordos assinados com o Canadá, a Coreia do Sul ou o Japão, que na argumentação dos britânicos criam um “precedente” que permite ao Reino Unido estabelecer as suas próprias regras.

“Não vamos negociar os nossos valores para agradar aos britânicos e beneficiar a sua economia. Os princípios do fair play não estão à venda”, repetiu Michel Barnier, que voltou a lembrar que a UE deixou muito clara a sua posição desde o primeiro dia das negociações. “Nunca faremos um acordo a qualquer preço, e muito menos em detrimento do nosso mercado único e do nosso futuro. Sem um level playing field e sem um acordo equilibrado nas pescas não haverá zero quotas e zero tarifas no comércio”, concluiu.