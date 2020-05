Um túnel para entrar na A28 e aliviar o trânsito na fronteira entre Porto e Matosinhos

Está junto a “um dos principais pontos de conflito em termos de tráfego da Área Metropolitana do Porto”, a rotunda AEP, e pretende atenuar o trânsito na fronteira entre Matosinhos e o Porto. O novo túnel de ligação entre a Avenida Calouste Gulbenkian, junto ao Norteshopping, e a A28, foi inaugurado esta sexta-feira. “Neste momento, a pressão sobre a A28 é parcialmente aliviada, mas o problema não fica solucionada apenas com este túnel”, disse a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Esta era uma das contrapartidas exigidas pela autarquia para a expansão do Norteshopping, inaugurado em 1998, junto ao primeiro hipermercado Continente do país. Mas a “estratégia de mobilidade” para aquela zona não ficará por aqui. Estão previstas duas novas ligações no sentido contrário, uma para fazer a ligação à Avenida Eduardo Torres e outra junto ao Estádio do Mar, disse Luísa Salgueiro. E está a ser adjudicado “um viaduto, por cima da A28, para ligar as duas margens, evitando que quem vem de Matosinhos tenha de ir à rotunda, podendo ir directamente para a Senhora da Hora”.

Para Fernando Oliveira, presidente da Sonae Sierra (detentora do Norteshopping), esta é “a mais importante” obra de todas as que estão a realizar-se no âmbito da expansão do centro comercial. A empresa já criou ciclovias e requalificou passeios para “melhorar os acessos” e quer ter todo o plano concluído “antes do Natal de 2020”.