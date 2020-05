“Negligência”. Câmara de Matosinhos vai participar queixas contra Lar do Comércio ao Ministério Público

Todas as queixas enviadas à Câmara de Matosinhos relativamente ao Lar do Comércio vão ser participadas ao Ministério Público, garantiu esta manhã a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro. “Tal como a câmara já fez em situações onde havia relatos muito menores, participaremos. E o Ministério Público fará o desenrolar do processo conforme entender”, afirmou a autarca na primeira vez que falou publicamente sobre a situação do Lar do Comércio, onde já morreram 21 pessoas.

Apesar de não ter responsabilidades directas sobre a instituição privada, que como IPSS recebe dinheiro público, a autarquia tem acompanhado todo o processo. E, com o conhecimento que tem da situação, pode falar-se de negligência por parte da instituição, questionou o PÚBLICO. “Não fui ao Lar do Comércio. Pelos relatos que tenho recebido, podemos”, respondeu, categórica, Luísa Salgueiro.

Esta quinta-feira, depois de a instituição ter pedido mais uma vez, dizendo precisar de mais 30 profissionais para garantir a segurança dos idosos, a Comissão Municipal de Protecção Civil de Matosinhos iniciou uma operação de retirada de 59 utentes. Os 48 dependentes, acamados ou em cadeira de rodas, com teste negativo à covid-19 já foram transferidos para a Cruz Vermelha, em Vila Nova de Gaia, e para o Hospital Militar do Porto. Os 11 utentes infectados com o novo coronavírus acabaram por não sair, como estava previsto: à hora marcada para o início dessa intervenção, o lar não tinha concluída a lista de pessoas a transferir e as fichas clínicas de alguns pacientes estavam trocadas, o que atrasou o processo.

Só ao início desta tarde de sexta-feira é retomada essa operação. “Depois de 11 pessoas com covid-19 saírem, o exército entrará na instituição para proceder à sua desinfecção”, disse Luísa Salgueiro aos jornalistas, à margem da inauguração do túnel de ligação entre a Avenida Calouste Gulbenkian e a A28.

A autarca recordou que é à Segurança Social que cabe a “responsabilidade formal” sobre o lar, fazendo, entre outras coisas, “vistorias técnicas” à instituição. Mas o executivo não ficará à parte: “Há uma responsabilidade ética e a Câmara de Matosinhos não deixará de acompanhar o que se passa no Lar do Comércio”.

Se a instituição deve perder os apoios públicos ou a direcção do lar deve demitir-se, Luísa Salgueiro não quis comentar. Mas não pôs de lado qualquer acção. “Temos de ter serenidade porque o que está em causa, em primeiro lugar, é acautelar a saúde e o bem-estar dos utentes. Depois poderemos equacionar essas soluções. Agora é preciso retirar as pessoas, pô-las em segurança e tratá-las devidamente.”