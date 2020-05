Grávidas da ilha do Pico têm de fazer quarentena depois de irem a consultas no Faial

Entre o Faial e o Pico vai a distância mais curta entre as ilhas dos Açores. A viagem de meia hora de barco faz com que haja uma movimentação praticamente contínua entre as duas ilhas. A circulação faz-se também entre doentes, com os naturais do Pico a deslocarem-se ao Faial, uma vez que é nesta ilha que se encontra o único hospital das ilhas do triângulo – Pico, São Jorge e Faial.

