Aborrecidos com o confinamento, irmãos britânicos constroem piscina no jardim de casa

Adam e Edward Horton, de 19 e 15 anos, respectivamente, cansados do confinamento decidiram construir uma piscina biológica no jardim de casa dos pais, em Hook, a 80 quilómetros a oeste de Londres, no Reino Unido. O trabalho ainda não está terminado, mas os dois rapazes já tiraram cerca de 50 toneladas de terra.

Há um ano que os rapazes andavam a matutar nessa ideia, mas a quarentena veio ajudá-los a concretizá-la. “Estamos a construir uma piscina no nosso quintal, vai ser uma piscina biológica, de água doce e com plantas”, descreve Adam Horton.

“Quando o confinamento começou percebemos que tínhamos muito tempo e esta era a oportunidade perfeita para fazê-lo”, continua o irmão mais velho.

Todos os dias, ao longo de uma semana, os rapazes cavaram o buraco de quatro metros de largura e dois metros de profundidade na zona do salto e 1,2 metros na extremidade rasa. A piscina não terá filtros nem químicos, mas plantas que ajudarão a manter a água limpa. A ideia é que, assim que começarem as chuvas, a água pluvial encha o buraco.

Edward, o mais novo, avança que o trabalho estará concluído em Julho. “No Verão passado, estava muito calor e eu só queria uma piscina e disse ao Adam que deveríamos construir uma.”

“Vou ser muito honesto: eu não deixei os meus filhos fazerem isso. Foi a mãe que os deixou”, declara Jon Horton, 49 anos, pai dos rapazes e que os tem ajudado. O pai explica que começou por não autorizar aquela construção pelo trabalho que ia dar. “Mas eles convenceram-me, fizeram-me mudar de ideias”, acrescenta. “Eles impressionaram-me.”