Dia 43: Porque é que tantos professores continuam sem largar as bolas?

Querida Mãe,

Mais A carregar...

Foto

Estou farta deste covid (eu sei que é suposto dizermos “a” covid porque é “uma” doença, mas por alguma razão irrita-me!), hoje queria que voltássemos a poder andar dentro do shopping em dia de saldos, sem medo de contagiar ou sermos contagiados... Como calculo que a mãe partilhe da minha frustração, decidi inventar um jogo. Chama-se #Pensar-em-boas-consequências-desta-pandemia. É um sintoma do conhecido Síndrome de Pollyanna.

Eu começo: A maior parte dos miúdos com a escola à distância, não estão a receber bolas vermelhas, amarelas e verdes pelo comportamento! Digo a maior parte, porque não excluo a possibilidade de alguns pais implementarem o sistema ou de algum professor o fazer pelo Zoom, mas como sou eu que crio as regras deste jogo, prefiro pensar que são uma pequeníssima minoria, e declará-los irrelevantes para esta história.

É que se é para fazer birras, isto das bolas de comportamento devia dar direito a uma gigante. Nas vezes que questionei algum professor sobre a utilidade desta ferramenta, a resposta foi invariavelmente: “Temos de premiar os bons comportamentos e assinalar os maus, dando conta deles aos pais.” Eventualmente, mas pode não ser desta maneira? Convinha que começassem, por exemplo, por ler o livro da Mikaela Oven, Educar com Mindfulness.

O mais grave desse sistema é que a maior parte das vezes as bolas vermelhas são aplicadas quando as crianças não conseguem cumprir ordens como ficar quieta, ou não falar muito tempo seguido, não acabar o trabalho ou pior, a comida, a tempo. Ou seja, a maior parte das vezes castigam comportamentos perfeitamente expectáveis e adequados à idade.

Mas, mesmo que não sejam e a criança precise realmente de ajuda, não são as constantes bolas vermelhas, a vergonha de as receber e ainda a irritação dos pais quando a professora faz questão de as enviar para casa à sexta-feira, que a vão ajudar. Vão pura e simplesmente desistir.

E, contrariamente ao que muitos pensam, nem sequer os que recebem as bolas verdes se safam dos efeitos negativos, porque 1. É uma motivação completamente extrínseca — os estudos mostram que, na melhor das hipóteses, é temporária e condicionada à recompensa; e 2. Divide e provoca uma competição enorme entre os miúdos que muitas vezes, por frustração, começam a acusar os “alunos mais bem comportados” e a revelar, ou pelo menos a simular, um desdém que não ajuda em nada.

Por isso diga-me a mãe, que tem mais experiência, porque é que tantos professores continuam sem largar as bolas?

Querida Ana,

Foto

A essa pergunta suspeito que nem os próprios que as usam sabem responder! Estive há um tempo numa sessão sobre educação na Casa das Histórias da Paula Rego, em Cascais, com o sábio Carlos Neto, advogado desde há décadas de uma escola onde a “natureza” das crianças seja mais respeitada, e coloquei a questão das bolas de comportamento à assistência de educadoras e professoras (conjugado no feminino porque, infelizmente, são a maioria).

Perguntei-lhes que sentido fazia mandar à sexta-feira para casa de uma criança de 6 ou 7 anos a notícia de que há cinco dias o Manelinho recebeu uma bola vermelha, quando por muito que puxe pela cabeça o pobre já não faz ideia do que aconteceu há tanto tempo, ou o que é que era suposto os pais fazerem com a informação de um conflito entre a professora e o filho, que não presenciaram e do qual só têm a versão da criança. Ou seja, que sentido faz em exportar para casa em versão semanal os problemas que podem e devem ser resolvidos na escola — os mais graves, evidentemente, exigem uma conversa cara a cara entre pais e professores.

A resposta foi que não podiam estar mais de acordo, e estou certa de que estavam a ser sinceras, mas que era política da escola, do agrupamento, do ministério. Faz-me muita confusão que, por um lado, as escolas reivindiquem mais autonomia, mas depois aparentemente se conformem tão facilmente a regras com as quais discordam, ou estejam constantemente a pedir ao Ministério da Educação que regulamente tudo ao mais pequeno detalhe, usando-o como “desculpa” para não agirem com mais ciência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se queres saber a verdade, parece-me que tendemos a repetir o que conhecemos, o que foi usado connosco, mesmo quando não nos serviu de nada. As bolas devem ser um desses casos, uma pesada herança a que os professores recorrem quando estão cansados e desmotivados. Até se compreende, mas é pena. E mais, que os pais esperam, porque também é um sistema que lhes é familiar. Jogando ao #Pensar-em-boas-consequências-desta-pandemia, arrisco a esperança de que a experiência da escola em casa mude alguma coisa.

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram