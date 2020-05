Na Estrela da Bica vai ser tudo diferente, mas "é preciso avançar"

Rita Borges e Marta Figueiredo, as duas proprietárias do restaurante Estrela da Bica, em Lisboa, fecharam as portas por causa da pandemia de covid-19 com estados de espírito muito diferentes. “A Marta achava que ia ser horrível e que íamos cair na miséria, e eu achava ‘daqui a 15 dias abrimos e vai ser óptimo e em Junho fazemos os arraiais’.” A meio do longo processo de dois meses de encerramento, inverteram os estados de espírito, mas, de uma forma ou de outra, foram percebendo que era preciso reagir.