Os restaurantes do futuro começam já dentro de dias

No bairro da Graça, em Lisboa, as portas da popular tasca O Cardoso do Estrela de Ouro, onde estão colados os desenhos feitos pelos clientes e recortes de artigos de jornais a elogiar o estabelecimento, têm estado fechadas. Fernando Cardoso optou por não fazer take-away durante os dois meses em que o estado de emergência obrigou os restaurantes a estarem encerrados para evitar a propagação da pandemia. “Para servir quatro ou cinco refeições não adiantava pôr a funcionar”, explica.

Agora, a poucos dias da reabertura (voltará na segunda-feira, 18), há já preparativos dentro do restaurante junto à entrada do bairro operário Estrela d’Ouro mas, ao telefone, a voz do senhor Cardoso surge desanimada, embora mantendo a simpatia de sempre. Dos 24 lugares que costuma ter – e que aos almoços estão sempre cheios e com fila de espera à porta – poderá usar apenas, no melhor dos cenários, “dez ou onze”.

As regras de distanciamento entre clientes são particularmente complicadas num restaurante que se assemelha a um corredor, com o balcão à esquerda de quem entra, as mesas alinhadas à direita, junto à parede de azulejos, e os clientes muitas vezes a sentarem-se lado a lado com outros. É isso, para além da muito apreciada comida caseira – e dos afamados caracóis –, que faz o encanto de uma tasca de bairro. E é precisamente isso que mais difícil será conseguir nesta reabertura.

Não vai funcionar com reservas nem com turnos, espera que os clientes habituais, “que sempre vieram de sítios mais longe” para aqui comer, compreendam a situação e não se importem de esperar no exterior até haver lugar. De qualquer forma, está a prever “uma quebra de 60 a 70%” na facturação. O que, a somar-se ao que já perdeu nos dois meses de encerramento – “uns 15 mil euros” – explica o compreensível desânimo na voz. É que, lembra, apesar de “não ter facturado um único tostão”, teve que continuar a pagar as contas.

Apesar disso, está a preparar tudo para o regresso ao trabalho. “Vamos usar máscara e temos o desinfectante à porta”, explica. “Vamos ver o que vai dar, as pessoas ainda têm muito medo, principalmente as que têm mais idade.” Conta também com o bom senso de todos. “Os clientes sabem o que é devido fazer quando entram. Claro que depois não podem comer com máscara.” Mas quando entrarem ou circularem no espaço devem mantê-la. “E, consoante se levantam, limpamos sempre a mesa e as cadeiras.”

Suspira, do outro lado da linha: “Vamos viver isto assim e ver o que vai dar. Isto é uma coisa que nunca me passou pela cabeça em mais de 40 anos de comerciante.” Mas o mais importante é que na segunda-feira as portas vão novamente abrir e, se tudo correr bem, os clientes vão novamente fazer fila à espera de vez para entrar.

Estrela da Bica

A festa tem que continuar, com menos mesas e uma mercearia

Rita Borges pega numa fita métrica e mede o espaço entre duas mesas. “Se sentar quatro pessoas aqui já não posso sentar outras ali”, demonstra, exemplificando a ginástica que tem que fazer para conseguir garantir pelo menos 12 lugares sentados em vez dos 46 que o restaurante Estrela da Bica, junto ao Elevador da Bica, em Lisboa, costuma ter habitualmente.

Rita e Marta Figueiredo, as duas proprietárias, fecharam as portas por causa da pandemia de covid-19 com estados de espírito muito diferentes. “A Marta achava que ia ser horrível e que íamos cair na miséria, e eu achava ‘daqui a 15 dias abrimos e vai ser óptimo e em Junho fazemos os arraiais’.” A meio do longo processo de dois meses de encerramento inverteram os estados de espírito, mas, de uma forma ou de outra, foram percebendo que era preciso reagir.

A pausa forçada acabou por lhes dar tempo para concretizar projectos que já tinham mas para os quais nunca parecia ser o momento certo. Um deles acaba de nascer e estará disponível assim que reabrirem portas, no dia 20: é a Mercearia da Estrela da Bica, onde vendem o pão caseiro de fermentação lenta (que já tinha um sucesso tão grande que as levou a abrir a padaria TerraPão, em Arroios) com os brioches e os cookies de chocolate, e ainda o café da Brava Coffee Roasters, que também têm na TerraPão.

Mas esta é igualmente a oportunidade para testar a venda de uma série de outros produtos que Marta faz há muito na cozinha: o lemon curd, o puré de maçã, os pickles variados, o bacon da casa, a manteiga de porco preto fumada e a de tomate seco, o cachaço fumado, as tortilhas biológicas de milho, entre outros.

A paragem inspirou-as também a explorar a hipótese do take-away (só às sextas e sábados) com menus diferentes todas as semanas, que podem ir desde os petiscos que foram pensados para o 25 de Abril (e entregues com um cravo), até uma feijoada à brasileira vegan ou uma refeição de taquitos, que pode ser acompanhada por meio litro de marguerita. É ir espreitando nas redes sociais para saber o que há a cada semana.

Até agora foram Rita e Marta a entregar em casa das pessoas os menus, que vão acompanhados por desenhos explicativos feitos pela Rita, mostrando, passo a passo, como se desenrola a refeição, que é sempre pensada para duas pessoas.

Mas não esqueceram que a Estrela é, antes de mais nada, o espaço do restaurante e por isso já têm um dispensador de álcool à porta, uma barreira para travar entradas mais repentinas, e todas as medidas de segurança e higiene aconselhadas pela Direcção Geral de Saúde. O grande objectivo agora é que, mesmo com toda a higienização, a Estrela não perca o ambiente descontraído e de festa que é, na verdade, a sua principal razão de ser.

JNcQUOI Ásia

Num espaço de quase 300 lugares, criar distância “é mais fácil”

Quando decidiram fechar, a 13 de Março, ainda antes da ordem do Governo, os restaurantes do grupo JNcQUOI (o Avenida e o Ásia, ambos em Lisboa) lançaram o serviço JNcQUOI at Home, com entrega própria ao domicílio, refeições embaladas em vácuo, “com todas as garantias de segurança alimentar”, e instruções para uma finalização muito simples em casa.

A experiência correu bem, permite manter o contacto com os clientes e é para continuar como um “complemento à restauração”. Mas por estes dias o foco dos responsáveis do JNcQUOI Ásia, com quem falámos, é na reabertura do dia 18. O espaço é enorme, pelo que será muito mais fácil do que noutros garantir a distância de dois metros entre clientes, explica o director de operações, Ricardo Felgueiras.

Dos 287 lugares que tinham poderão utilizar cerca de 130, o que, mesmo assim, representa uma redução substancial. Preferiram manter todas as mesas na sala, apesar de só parte delas poder ser utilizada, mas acabaram com os lugares aos balcões, quer o do sushi quer o do bar (que continuará a funcionar apenas com mesas) precisamente por ser impossível garantir a distância de dois metros.

A preocupação principal, salienta Ricardo Felgueiras, é fazer com que os clientes se sintam completamente seguros. Para isso, há uma pessoa a abrir a porta do restaurante, evitando assim a necessidade de tocar em puxadores ou outras superfícies. Quem entrar terá um tapete para desinfectar os sapatos e será convidado a higienizar as mãos com álcool-gel. Tal como todos os funcionários, os clientes deverão usar máscaras – se não tiverem, o restaurante disponibiliza uma – sempre que circularem no espaço (mas não quando estiverem sentados à mesa).

Não haverá nada em cima das mesas, que serão limpas, assim como as cadeiras, à vista do cliente. Só depois serão trazidos pratos, copos e talheres, colocados dentro de uma bolsa de papel. O menu poderá ser consultado por QRCode, ou, para quem o desejar, em versão clássica mas plastificada e que é limpa após cada utilização.

O pagamento será preferencialmente por QRCode ou MBWay. Também as casas de banho serão limpas sempre que forem utilizadas. Além disso, sublinha ainda o director de operações, foi reforçada a limpeza com uma pessoa que estará atenta aos pontos mais utilizados. Houve, claro, um investimento grande nestas novas preocupações, mas, por outro lado, houve também uma reestruturação da equipa, que foi reduzida tendo em conta o menor número de clientes no espaço.

Mas não foi só a sala que teve que se adaptar às novas realidades. Na cozinha, o chef executivo Mário Esteves fez alterações na carta, tentando, sempre que possível, substituir por alternativas nacionais produtos que eram importados. “Estamos a trabalhar com os produtores nossos parceiros para passarmos a produzir algumas coisas em Portugal”, conta. Mas os pratos mais procurados continuarão na carta – e, lembram ambos, assim que fizer sol, o espaço exterior do restaurante será o ideal para se estar.

Gaveto

Marcações desde que se soube a data de reabertura

Depois do comportamento exemplar dos portugueses durante o período de confinamento, João Carlos Pinheiro não espera outra coisa que não seja a postura responsável e de bom senso com a reabertura dos restaurantes. “A forma como os clientes aderirem vai ser determinante. As pessoas foram exemplares nas idas aos supermercados ou às farmácias, e acho que agora, quando chegar a nossa vez, isso também vai acontecer”, confia o representante da segunda geração à frente do Gaveto, o clássico restaurante de Matosinhos que nos últimos tempos tinha saltado também para a fama global com as referências elogiosas em prestigiados jornais ou revistas de gastronomia e vinhos de todo o mundo.

Os turistas, no entanto, não deverão voltar tão cedo, mas o Gaveto está preparado para a partir de segunda-feira começar a receber a clientela tradicional que ao longo de décadas tem enchido a casa. “Sempre fomos um restaurante de famílias, de grupos de amigos, e começamos logo a ter marcações quando se soube a data para a reabertura. Temos tudo organizado como mandam as regras, mas isto é uma situação completamente nova, estamos todos a aprender”, avança o gerente.

A sala está reduzida a cerca de um terço dos habituais 70 lugares, o pessoal tem recebido formação intensiva e foi até desenvolvida uma aplicação para que o cliente aceda à carta a partir do seu smartphone. “É claro que também vamos ter algumas cópias descartáveis, mas vamos procurar incentivar os meios electrónicos e a marcação prévia, até para que tudo seja mais rápido e reduzir contactos ao mínimo.”

Com a sala limitada a um máximo de 25 lugares, vai ser necessária também uma adaptação constante. “Se é uma família ou um grupo que vem no mesmo carro não vamos ser nós aqui a separá-los”, mas as mesas estão preparadas de forma individual, sendo desinfectadas, tal como as cadeiras, a cada utilização.

Todo o serviço é feito com luvas e máscaras e as mesas estarão apenas cobertas, sendo depois colocados toalhetes e guardanapos (em algodão) para cada cliente. Até a habitual flor sobre a mesa é agora também desaconselhada. Nas instalações sanitárias deverá estar só uma pessoa de cada vez.

Outra mudança substancial é no serviço. O Gaveto sempre seguiu o modelo tradicional, com tacho e travessas à mesa, mas agora virá tudo empratado da cozinha. “É claro que faremos também a despinha [dos peixes] na mesa se for pedido pelo cliente”, diz João Carlos, dizendo que outra grande mudança é o desaparecimento do serviço ao balcão, do agrado de tantos dos clientes habituais.

O espaço não permite guardar a obrigatória distância do serviço, e por isso vai ficar reservado apenas para o take-away, uma experiência com resultados positivos durante o confinamento. “As pessoas vão querer voltar a sentar-se à mesa, mas o take-away veio para ficar”, assegura, contando que o sucesso foi tal que para o dia de Páscoa tiveram que suspender as encomendas quando chegaram à centena e meia. “Nem tínhamos cabrito nem capacidade para mais, houve pessoas que chegaram a estar mais de uma hora na fila”, conta João Carlos, adiantando que haverá agora acessos distintos para o restaurante e take-away, sem qualquer contacto entre ambos.

O peixe fresco, os arrozes ou os assados mantêm-se como a marca gastronómica da casa, embora a reabertura seja feita com metade do pessoal. Se a adaptação for boa e tudo correr bem, há uma forte probabilidade de o estilo de serviço se alargar ao salão do primeiro andar, normalmente reservado para eventos, para poderem acolher mais clientela.

Por enquanto, o importante é que tudo corra bem, e o gerente do Gaveto não se esquece de associar a Câmara de Matosinhos a esses esforços. “Está a ajudar na logística, tem-se reunido com os restaurantes – por vídeo, claro – e vai ter até um programa de testes permanentes ao pessoal da restauração para que haja sempre o maior cuidado e precaução.” E quando todos ajudam tudo se torna mais fácil.