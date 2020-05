Como me fiz homem na Fugas

Carros, relógios e futebol eram as paixões que definiam um homem, quando eu era adolescente. Mas eu, nessa altura, só ligava a livros, filmes e espectáculos. Fixações culturais que eram coisa de meninas ou de maricas, para a maior parte dos miúdos da minha turma de liceu. Valeram-me, em compensação, a entrada na equipa de fundadores do PÚBLICO e água pela barba em termos de escrita durante dez anos. Depois a Fugas abriu em 2000 e mandaram-me de férias... ou nem tanto. Fui nomeado jornalista residente para o sector de viagens, um paradoxo que aceitei de ânimo leve, sem perceber que um trabalho assim mexe connosco ao ponto de nos mudar radicalmente.

Aproveitei a embalagem das viagens, bem entendido, para ganhar acesso a arte e produtos culturais a uma escala mais global. Ao mesmo tempo, porém, comecei a interessar-me por coisas que antes me passavam ao lado. É aí que entram os carros, os relógios e futebol. E é aí que reside o feitiço das viagens, que encaminham para o diferente, que abrem para o desconhecido, acabando por ser também jornadas de autodescoberta. Em viagem damo-nos muitas vezes conta que somos ou podemos ser outros, sensíveis e entusiasmados com experiências que nos deixam indiferentes à porta de casa.

Varsóvia, Polónia Luís Maio Varsóvia, Polónia Luís Maio Varsóvia, Polónia Luís Maio Fotogaleria Luís Maio

Eu, por exemplo, nunca fui apreciador de grandes viagens de automóvel, pelo menos até ao Verão de 2004, quando tomei a direcção do Sotavento Algarvio ao volante de um chaço enferrujado. Nada de mais adequado, porém, para explorar uma terra agreste e despovoada, mas de uma poesia e beleza instantâneas. Dispensei mapas, guias e até tabuletas, para improvisar, metendo o carro ao sabor do acaso por línguas de asfalto encarquilhado, caminhos de terra esburacados e até leitos de rio, ao encontro de nada além de bandos de pássaros, rebanhos de cabras e um ou outro burro. Voltei à “civilização”, ou melhor, à redacção, pronto para compor uma “apologia de um Algarve bucólico e rural que, por milagre, o outro Algarve ainda não descobriu”. E voltei também com o novo e nada sensato vício de aproveitar cada viagem mais longa ao volante para inventar e fazer desvios a torto e a direito.

Também nunca achei grande piada a relógios, até Março de 2008, quando a Fugas me enviou a La Chaux-de-Fonds, cidade mais alta da Confederação Helvética (mil metros) e refúgio secular de mestres fabricantes de relógios. Lá se encontra o sensacional Museu Internacional da Relojoaria, uma história ilustrada da relojoaria em 4500 peças que vão de ampulhetas a relógios atómicos, e sobretudo os Autómatos de Jaquet-Droz, três sensacionais proto-robots em funcionamento há 234 anos. Foram eles que me despertaram para a dimensão mágica e onírica de uma família de engenhos onde até então só divisei precisão e funcionalidade. E finalmente o futebol, que nunca me excitou particularmente até a Fugas me levar ao amigável Polónia-Portugal (0-0), na inauguração do Estádio Nacional de Varsóvia, em finais de Fevereiro de 2012. Sozinho, gelado, longe de casa, cercado de adeptos polacos ferrenhos, bastou-me ver a equipa portuguesa subir ao relvado para engatar numa hora e meia de saltos e gritaria. Tudo em nome de uma fé patriótica que, sem a Fugas, provavelmente nunca despertaria tão fundo dentro de mim.

Luís Maio esteve na fundação do PÚBLICO, em 1990, e também da Fugas, em 2000. Antes e depois foi publicando livros, sendo o mais recente Ninguém Sabe Onde Está, uma colecção de crónicas de viagem editada pela Abysmo em 2018. Também promove visitas culturais com a empresa Lisbon Art & Soul.