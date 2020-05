Portos do continente perderam 850 mil toneladas no primeiro trimestre

Entre Janeiro e Março de 2020, os portos do continente movimentaram um total de 21,86 milhões de toneladas de carga, uma querda de 3,7%, ou seja, -850,3 mil toneladas, ao registado no primeiro trimestre de 2019. De acordo com o relatório sobre o movimento portuário publicado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), e apesar da quebra generalizada verificada no movimento de contentores, Leixões é o único porto a registar um acréscimo no trimestre (de 8%) e atinge o volume mais elevado de sempre, de 184 mil TEU (unidade de medida de um contentor de 20 pés)

Os efeitos da pandemia de Covid-19 que afecta comércio internacional em todo o mundo ainda não são particularmente visíveis neste relatório. Na verdade, se considerarmos isoladamente Março, mês em que Portugal foi declarado o estado de emergência, os portos nacionais até registaram um acréscimo de 3,7% face ao mesmo mês do ano anterior.

O comportamento observado no mês de Março tomado isoladamente é caracterizado pelo registo positivo da generalidade dos portos, com excepção de Lisboa, que movimentou menos 550 mil toneladas, reflectindo uma variação homóloga de -54,4%. “A esta variação, que prejudica o desempenho de todo o trimestre, não são alheias as perturbações laborais a que se assistiu no porto desde meados de Fevereiro até final da terceira semana de Março”, lê-se no comunicado divulgado pela AMT.

A Autoridade refere-se à greve convocada pelo Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística, que deu origem posteriormente a uma requisição civil. Mesmo durante o estado de emergência em que, por definição, as greves têm de ser levantadas, o funcionamento do porto de Lisboa nunca regressou à normalidade, depois da declaração de insolvência da empresa que organiza a estiva (a AETPL) e as dificuldades dos operadores em contratarem novos estivadores para empresas que entretanto criaram.

O recuo global registado resulta fundamentalmente do equilíbrio entre os mercados de Carga Contentorizada (-910,4 mil toneladas) e Carvão (-1,06 milhões de toneladas), com influência negativa, e os do Petróleo Bruto (+1,16 milhões de toneladas), com influência positiva, todos representados maioritariamente pelo porto de Sines.

Do conjunto de portos que registam normalmente um volume de embarques superior ao volume de desembarques, e que por esse motivo são associados a portos com perfil exportador, verifica-se que o porto de Setúbal se ficou por um peso de 49,1% entre o volume de carga embarcada e o total de carga movimentada. “A este facto não deverá ser alheia a interrupção da produção da Autoeuropa durante o mês de Março”, recorda a AMT.

Ainda no segmento de Contentores, refere-se que o porto de Sines mantém a liderança com uma quota maioritária absoluta de 56,4%, seguindo-se Leixões, com 27,3%, Lisboa, com 10,5%, Setúbal, com 5,1%, e Figueira da Foz, com 0,7%.