Eurogrupo confirma linhas de crédito de emergência para saúde e emprego

Pouco depois de chegar o carimbo do conselho dos governadores do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE), os ministros das Finanças da zona euro assinaram no tracejado para criar oficialmente a nova linha de crédito condicionada, de 240 mil milhões de euros, disponível para todos os governos que precisem de financiamento adicional para suportar as suas despesas directa ou indirectamente relacionadas com a resposta sanitária à crise de coronavírus.

O novo instrumento de apoio à crise pandémica, como foi designado, servirá de rede de segurança de emergência para os países que precisem de ajuda na sua resposta à crise, declarou o presidente do conselho de governadores do MEE e também do Eurogrupo, Mário Centeno. “É um instrumento inovador, com termos financeiros muito favoráveis e sem condicionalidade macroeconómica”, lembrou.

Como acertaram os ministros, os países que desejem recorrer à linha de crédito não ficam necessariamente obrigados a levantar o dinheiro (num montante que pode ascender aos 2% do respectivo Produto Interno Bruto).

Caso decidam fazê-lo, os empréstimos terão uma maturidade média de dez anos e uma taxa anual de 0,1%, à qual se acrescenta uma taxa de acesso de 0,25% e custos de manutenção de 0,005% ao ano.

O acordo político para a nova linha de crédito já tinha sido fechado na reunião da semana passada, tal como para as outras redes de segurança do pacote de emergência anunciado pelo Eurogrupo depois de uma longuíssima reunião em Abril — e que passam por outros programas de protecção do emprego, assegurado pela Comissão Europeia, e de liquidez para as pequenas e médias empresas, através do Banco Europeu de Investimento.

“As decisões políticas que tomámos estão a ser traduzidas em realidades jurídicas em tempo recorde”, assinalou Mário Centeno. “Os Estados membros estão a fazer tudo o que é preciso”, acrescentou.

Esta sexta-feira, os representantes permanentes no Conselho da UE deram luz verde à constituição do SURE, o programa desenhado pela Comissão Europeia para salvaguardar os postos de trabalho e preservar a capacidade produtiva apesar da paralisação da actividade provocada pelo confinamento.

Trata-se de um instrumento temporário, que permitirá aos Estados-membros obter empréstimos em condições favoráveis para cobrir as despesas dos regimes excepcionais aprovados por causa da pandemia, como por exemplo o layoff simplificado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O regulamento deste instrumento será formalmente adoptado na próxima semana.

Prevê que a Comissão aceda aos mercados para obter fundos em nome da UE, com os empréstimos a serem caucionados pelo orçamento comunitário e pelas garantias dadas pelos Estados-membros em função do seu Rendimento Nacional Bruto, até um montante de 25 mil milhões de euros.

O SURE tem uma duração prevista de dois anos, e só ficará operacional depois de avançadas as garantias — a expectativa é que isso possa acontecer até 1 de Junho.