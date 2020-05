Economia com queda de 3,9% no primeiro trimestre do ano

Bastaram duas semanas de confinamento no final do mês de Março para que a economia portuguesa se tivesse aproximado, durante o primeiro trimestre deste ano, dos piores resultados de que há registo. A quebra do PIB face ao trimestre anterior foi a maior desde pelo menos 1997, enquanto em termos homólogos, tudo indica, um novo recorde histórico negativo deverá chegar no segundo trimestre.

De acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo INE, o PIB português caiu 3,9% durante os primeiros três meses do ano face ao trimestre imediatamente anterior, colocando a variação face ao mesmo período do ano anterior num valor negativo de 2,4%. Os dados apresentados pelo INE são todos corrigidos de sazonalidade.

Estas são variações que ficam muito próximas - e no caso da variação em cadeia ultrapassam - dos resultados mais negativos de que há registo nas séries longas do PIB trimestral disponibilizadas pelo INE e pelo Banco de Portugal e nas quais é possível aceder a dados que remontam até 1977.

A queda mais acentuada do PIB face ao trimestre imediatamente anterior que era possível encontrar até agora aconteceu no primeiro trimestre de 2009, no auge da crise financeira internacional e logo a seguir à falência do banco Lehman Brothers nos EUA. A contracção do PIB nessa altura foi de 2,5%. Agora o choque sofrido pela economia foi mais forte.

No que diz respeito à variação do PIB face ao mesmo período do ano anterior, o pior trimestre desde 1977, com uma variação negativa de 4,5%, ocorreu no quarto trimestre de 2012, num momento em que Portugal estava sob vigilância apertada da troika e com pesadas medidas de austeridade a serem aplicadas.

Por muito negativo em termos históricos que o primeiro trimestre deste ano já tenha sido, tudo indica que o pior – e um novo recorde negativo na variação homóloga do PIB trimestral – ainda estará para vir. No segundo trimestre deste ano, ainda a decorrer, a variação do PIB deverá ter sido, consideravelmente mais negativa, uma vez que, em vez dos 15 dias de confinamento registados no primeiro trimestre, a economia passou em Abril e Maio bastante mais tempo limitada pelas restrições impostas aos movimentos. E não irá beneficiar, como aconteceu em Janeiro e Fevereiro de um período em que a economia ainda estava a crescer.