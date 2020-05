Treinador do Augsburgo fura quarentena e falha jogo da Bundesliga

O treinador do Augsburgo, Heiko Herrlich, vai falhar o regresso da Liga alemã de futebol, depois de ter quebrado as regras de quarentena, estabelecidas devido à pandemia da covid-19, ao sair do hotel para comprar pasta de dentes.

O técnico, de 48 anos, foi contratado em Março, dias antes da suspensão da Bundesliga devido à pandemia, e faria no sábado a estreia à frente do Augsburgo, que recebe o Wolfsburgo, em jogo da 26.ª jornada.

“Cometi um erro ao deixar o hotel”, reconheceu Herrlich, que saiu para comprar pasta dentífrica e um creme para a pele, violando o estabelecido no protocolo com as autoridades sanitárias para um regresso seguro da competição.

“Mesmo tendo seguido todas as medidas de higiene, não posso voltar atrás. Nesta situação, não fui capaz de actuar como exemplo para a minha equipa e para o público”, assumiu.

O treinador admitiu que pertence a um “grupo de risco”, por ter tido uma doença grave em 2000, e disse que, apesar de ter seguido todas as regras de higiene na sua saída, não estará presente no treino desta sexta-feira, nem no jogo de sábado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Num momento em que a Bundesliga se prepara para ser o primeiro grande campeonato a retomar a actividade, o Borussia Dortmund, no qual alinha o português Raphael Guerreiro, anunciou que libertará do compromisso de jogar os futebolistas que não o queiram fazer.

“Se alguém tem dúvidas ou medo, olharemos para a situação de forma racional e damos a liberdade de não jogar”, referiu o director desportivo do Borussia Dortmund, segundo classificado da Liga alemã, a quatro pontos do líder Bayern Munique.

A Bundesliga recomeçará no sábado com jogos à porta fechada, 66 dias após a paragem e com um plano rigoroso de prevenção de contágios da covid-19, com o objectivo de terminar a competição no último fim-de-semana de Junho.