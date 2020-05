Ténis prolonga suspensão até Agosto

A suspensão dos circuitos masculino e feminino de ténis foi, esta sexta-feira, prolongada até 31 de Julho, devido à pandemia de covid-19, com uma nova actualização do calendário a ser remetida para meados de Junho.

“Devido às incertezas relacionadas com a pandemia de covid-19, lamentamos anunciar a decisão de estender a suspensão do circuito. Tal como os adeptos do ténis, os jogadores e os organizadores de torneios em todo o mundo, partilhamos a decepção pelo facto de o circuito [ATP] continuar a ser afectado desta maneira”, declarou o presidente da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Citado em comunicado, Andrea Gaudenzi disse que a ATP continua a avaliar “todas as opções” para retomar a competição “assim que for seguro fazê-lo”, admitindo a possibilidade de “reagendar” torneios mais tarde na temporada.

“Como sempre, a saúde e o bem-estar da comunidade do ténis e do público permanecem a nossa prioridade em cada decisão tomada”, sublinhou.

A decisão anunciada nesta sexta-feira afecta os torneios ATP de Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta e Kitzbühel, além dos torneios “challenger” e ITF agendados até 31 de Julho.

Para já, os torneios agendados a partir de 1 de Agosto continuam a figurar no calendário. Uma reavaliação da situação provocada pela pandemia de covid-19 e a consequente actualização do calendário do circuito ATP serão conhecidas em “meados de Junho”.

Também a Associação de Ténis Feminino (WTA) e a Federação Internacional de Ténis (ITF) deram conta, em comunicados distintos, do prolongamento da suspensão dos torneios até 31 de Julho.

“Lamentamos esta situação, mas continuaremos a guiar-nos pela opinião dos especialistas clínicos sobre quando o regresso do circuito WTA será seguro e possível. Continuamos a monitorizar a situação atentamente e esperamos regressar ao “court” assim que possível”, lê-se no comunicado da WTA.

Os circuitos tinham estabelecido o dia de hoje como data limite para decidir sobre os torneios de Julho, uma vez que na próxima segunda-feira fechariam as listas para os torneios ATP e WTA após 12 de Julho, a data que figurava, até hoje, como o limite para a paragem na competição.

O ténis está completamente parado desde o início de Março devido à pandemia da covid-19, o que levou já ao adiamento de Roland Garros para finais de Setembro e ao cancelamento da edição de 2020 de Wimbledon, agendada para decorrer entre 29 de Junho e 12 de Julho.