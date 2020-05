Quebraram-se as regras sanitárias no funeral do adepto mais famoso do Godoy Cruz

Não houve distanciamento social nem o cuidado de evitar aglomerados de pessoas no funeral de “Loco” Julio, figura incontornável do Godoy Cruz. Julio não foi um jogador de renome, nem um presidente carismático ou um treinador de sucesso no clube argentino. A homenagem em massa que lhe foi prestada pelos hinchas do emblema de Mendoza teve como alvo um dos seus. Um adepto. Mas não um adepto qualquer, até porque não é todos os dias que se ganha um prémio chorudo na lotaria e se o oferece, na totalidade, ao clube do coração.

A despedida do adepto número 1 do Godoy Cruz aconteceu já ao final da tarde de quarta-feira, com o carro fúnebre a percorrer algumas ruas de Mendoza devidamente escoltado por centenas de adeptos, alguns de máscara no rosto, mas sem o cuidado de manterem a distância obrigatória em tempo de covid-19. Apesar dos pedidos expressos do clube para que se respeitassem as medidas sanitárias, o protocolo foi quebrado - também porque não havia presença policial no local.

Julio Roque Pérez tinha 80 anos quando sucumbiu a problemas respiratórios (que, ao que se sabe, nada tiveram a ver com infecção pelo novo coronavírus). A sua ligação ao clube durava desde os 12 anos, altura em que deixou a casa dos avós para se mudar para Mendoza, a 60 quilómetros de distância. Desde então, enamorou-se pelo Godoy Cruz.

Entre as peripécias que protagonizou, destaca-se um jogo com os brasileiros do Santos durante o qual invadiu o relvado para pedir explicações ao árbitro depois da expulsão de um jogador do clube argentino. Uma reacção que terá contribuído para a alcunha de “Loco”. Mas o momento definidor da sua ligação ao Godoy Cruz aconteceu aos 15 anos, quando foi contemplado com um prémio da lotaria. E o que fez Julio? Decidiu doá-lo ao clube, para a construção do Estádio Feliciano Gambarte.

Se este já seria um gesto invulgar em qualquer contexto, ainda mais incomum se tornou dadas as dificuldades de Julio, que viveu na rua durante uns anos e sobrevivia da recolha de ferro-velho e de outras peças abandonadas no lixo. Aos 23 anos, conseguiu um emprego como funcionário de limpeza na Câmara Municipal de Godoy Cruz: “Varríamos todo o dia, desde o bairro Trapiche até ao bairro Bancario”, contou numa entrevista ao Los Andes, em 2013. E manteve as funções até ao dia da reforma.

Mas voltemos ao prémio, explicado pelas palavras do próprio. “Aos 15 anos ganhei a lotaria de San Juan e saí de Mendoza com a polícia, que me acompanhou para ir levantar o dinheiro”, recordou, sem saber precisar a quantia. “Sei que uma tribuna do estádio e parte da iluminação do relvado são minhas, pagaram-nas com o dinheiro que eu ganhei”.

Foi este impulso feito de paixão clubística que elevou a aura de Julio e o transformou no adepto mais reconhecido de um clube que nunca se sagrou campeão da Argentina. Até aos derradeiros dias de vida, alimentou esse sonho, construído à força de centenas de jogos vividos in loco e viagens por todo o país. Tudo em nome do Godoy Cruz, um amor maior eternizado em algumas paredes nas imediações do estádio e em inúmeras bandeiras que ostentam o seu rosto. O rosto de um clube.