A história de um grupo de miúdos do Bronx que um dia criou uma cultura global

“Here’s a little story that must be told”… eis um dos versos mais famosos de uma canção seminal do hip-hop ainda hoje samplado à exaustão. A história do hip-hop finalmente mapeada de modo profundo e sistemático em Hip-Hop Evolution, série documental disponível na Netflix que vai já na sua quarta temporada, está longe de ser uma “little story” – é toda uma cultura desde os finais dos anos 70 em análise e Shad Kabango, fã e rapper, é quem faz as cerimónias da casa.