Covid-19: Festival Lisb-On regressa em 2021

A edição deste ano do festival Lisb-On, dedicado à música electrónica e que deveria acontecer em Setembro em Lisboa, foi cancelada, anunciou esta sexta-feira a organização, anunciando o regresso em 2021.

A 7.ª edição do Lisb-On, inicialmente marcada para os dias 4 a 6 de Setembro, no Parque Eduardo VII, passa para os dias 3, 4 e 5 do mesmo mês em 2021, diz a direcção do festival em comunicado.

O cartaz para este ano incluía, entre outros, Kamaal Williams, Tony Allen (que morreu, entretanto, em 30 de Abril), Jeff Mills, Body & Soul (Danny Krivit, François K, Joe Claussel), Convextion aka E.R.P., Magazino, Nicolas Lutz, Pedro Ricciardi e Zenner.

“Para que esta edição não fique esquecida, faremos todos os esforços para que o cartaz deste ano se repita em 2021, à excepção do lendário Tony Allen, de quem nos despedimos com incomensurável tristeza”, refere a organização do festival.

Os passes já comprados para os dias 3, 4 e 5 de Setembro deste ano “serão válidos, sem que seja necessária qualquer troca”, apelando a organização “a todos para que, podendo, mantenham o seu bilhete”. Quem decidir manter o passe, que agora custa 65 euros, pode pedir à organização um código promocional, através do email [email protected], que permitirá a compra de um outro passe de três dias, válido para a edição de 2021, “pelo valor do 'early bird’ de 45 euros”. Aos detentores de passe “que não possam ir à edição de 2021, o Lisb-On assegurará a devolução do valor do bilhete”, devendo os pedidos de reembolso ser feitos para o mesmo endereço “até ao dia 31 de Maio de 2020”, e a devolução do valor do bilhete será feita até ao final de Setembro próximo.

A organização do Lisb-On lembra que “os cancelamentos de eventos musicais e culturais no mundo e no país têm colocado promotores, artistas, agentes e técnicos numa situação extremamente delicada”, apelando aos frequentadores do festival “que encontrem uma forma de ajudar a sua comunidade e este planeta que é tão precioso e essencial à vida”. “Doem a quem mais precisa, sejam bons vizinhos, comprem produtos nacionais, voluntariem-se em acções solidárias nas vossas cidades, reduzam o vosso consumo e a vossa pegada ecológica e ajudem se possível a Casa dos Animais de Lisboa, através de doações ou de adopção responsável. Todos merecem um lar”.

A primeira edição do Lisb-On #JardimSonoro, que a organização apresenta como “um festival de música inovador no centro da cidade de Lisboa, dividido em dois momentos: o dia e a noite, tirando partido do melhor que a capital tem para oferecer”, realizou-se em 2014. Na 6.ª edição, que decorreu entre 6 e 8 de Setembro do ano passado, actuaram, entre outros, Róisin Murphy, Carl Craig, Moodymann, Horse Meet Disco e Marcel Dettmann.