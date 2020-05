Cats em cartaz, agora no ecrã

Um dos mais famosos musicais do mundo está de volta aos palcos possíveis nesta fase de recolhimento. A estreia online de Cats está marcada para esta sexta-feia, às 19h, no canal The Shows Must Go On!, no YouTube.

Depois de ter passado pelo britânico New London Theatre, onde esteve em cartaz durante 21 anos, e ter repetido a proeza no palco da Broadway, em Nova Iorque, numa carreira com 18 anos, o célebre musical composto por Andrew Lloyd Webber lançou-se numa digressão que passou por 26 países. A fórmula de sucesso assenta não só no elenco de luxo, que inclui as estrelas Elaine Paige, Ken Page e Sir John Mills, mas também nas coreografias vestidas a preceito, com um guarda-roupa a condizer com o deslumbre, e na banda sonora que acompanha a história — Memory é um bom exemplo da herança aqui deixada.

O musical, que conta com sete Tony Awards e um Grammy no currículo, entre outras distinções, teve a sua adaptação ao grande ecrã em 1998, com produção do próprio Lloyd Webber e realização de David Mallet. É esse o filme que agora chega ao YouTube e fica disponível gratuitamente para visualização durante 48 horas (24h no Reino Unido). O streaming vem acompanhado de clips e cenas de bastidores.