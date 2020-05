Este ano não há final da Eurovisão, mas o espectáculo continua

Se este fosse um ano normal, decorreria neste sábado, na Holanda, a final do Festival Eurovisão da Canção. Elisa, a vencedora portuguesa do Festival da Canção, com Medo de sentir, uma composição de Marta Carvalho, teria actuado pelo menos na semifinal de quinta-feira. Só que, pela primeira vez desde que o concurso começou, em 1956, a Eurovisão foi cancelada por causa da pandemia. Em vez de uma final, contudo, a European Broadcasting Union, que tem a tutela do espectáculo, montou, juntamente com os organizadores holandeses, uma emissão alternativa.

O formato especial preparado para este estranho 2020, Eurovision: Europe Shine a Light, será transmitido em directo de Hilversum no canal de YouTube da Eurovisão, a partir das 19h, bem como na RTP1 e na RTP Play, às 21h, com comentários de Nuno Galopim. ABBA Para Sempre​, um documentário sobre os lendários e eurovisivos ABBA, será transmitido a seguir.

Sem votações, sem pontos dados por cada país e sem qualquer competição, a emissão será apresentada por Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit. Ao longo das duas horas de espectáculo, poderemos ouvir as 41 canções que teriam participado no concurso este ano, bem como várias homenagens a artistas do passado, com vencedores anteriores e versões de canções antigas, interpretadas ou não pelos artistas originais.

Do especial constarão nomes como o alemão Michael Schulte e a holandesa Ilse DeLange, a israelita Gali Atari, que voltará a cantar Hallelujah, o sueco Måns Zelmerlöw, a sérvia Marija Šerifović, a israelita Netta, o holandês Duncan Laurence, que ganhou no ano passado, ou a Orquestra Filarmónica de Roterdão. Juntos, os 41 artistas que seriam os concorrentes deste ano interpretarão também uma versão de Love shine a light, de Katrina + the Waves, a canção britânica que venceu o concurso em 1997.

Haverá também espaço para a participação do apresentador britânico Graham Norton e de uma estrela de YouTube holandesa, NikkieTutorials, que tem feito entrevistas a cada um dos concorrentes no canal de YouTube da Eurovisão. A plataforma tem estado bastante activa nos últimos tempos, tendo transmitido, na terça e quinta-feira, que em condições normais teriam sido dias de semifinais, episódios de Eurovision Song Celebration com as canções deste ano.