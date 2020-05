Hip-hop sou eu e és tu

Se documentários sobre as origens do hip-hop não faltam (um dos mais recentes, The Get Down, assinado por Baz Luhrmann, dividiu muito a crítica e o público), a verdade é que nenhum deles foi tão (exaustivamente) longe como Hip-Hop Evolution, série disponível na Netflix apresentada pelo Master of Cerimonies Shad Kabango (na série e fora dela: Shad é rapper, embora bem mais entusiasmante nos discos do que no papel tantas vezes passivo que assume nas entrevistas da série). O resultado, pese embora as deficiências inerentes a qualquer empreitada deste arcaboiço, é francamente positivo.

Continuar a ler