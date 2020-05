Rasto de pegadas mostra que homens e mulheres dividem trabalho há milhares de anos

No rasto deixado na terra de Engare Sero, na Tanzânia, contam-se 408 pegadas. O tamanho, as distâncias e orientações das marcas no chão indicam que por ali passou há muito tempo um grupo de humanos modernos que caminhavam em direcção a sudoeste. Entre os vestígios, foi possível identificar um grupo específico que seria composto por 14 mulheres adultas, dois homens adultos e um jovem. A descoberta é descrita num artigo publicado na última edição da revista Scientific Reports.

